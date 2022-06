Google Cloud plant neue KI-Funktionen für Rechenzentren

Google hat ein Update für sein Google Distributed Cloud Hosted Portfolio angekündigt. Es beinhaltet neue Funktionen für künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning (ML) und Datenbanken für die Rechenzentren von Kunden.

Google Distributed Cloud Hosted liegt derzeit noch als Preview-Version vor. Es wird erwartet, dass Google noch im Lauf dieses Jahres die allgemeine Verfügbarkeit bekannt gibt. Die neuen KI- und Datenbankdienste für Google Distributed Cloud Hosted sollen laut Google im kommenden Jahr verfügbar sein.

Googles Investitionen in die Portfolios unterstreichen, wie sehr Cloud-Unternehmen den Daten nachjagen – sie folgen ihren Kunden in die Lagerhallen und Einzelhandelsflächen, vom Edge in ihre eigenen Rechenzentren. Wie Tony Baer letztes Jahr für ZDNet.com feststellte, ist Google Distributed Cloud vergleichbar mit hybriden Cloud-Angeboten anderer Anbieter wie Amazon Outposts, Amazon Wavelength, Oracle Cloud@Customer, IBM Cloud Satellite und HPE GreenLake.

Diese hybriden Angebote sind besonders wichtig für Kunden mit hochsensiblen Arbeitslasten, die dedizierte Einrichtungen nicht verlassen sollten. Auch Kunden, die Anforderungen an die Datenresidenz erfüllen müssen, oder Unternehmen, die extrem niedrige Latenzzeiten wünschen, setzen auf hybride Angebote.

On-Premise-Angebote sind jedoch nur so gut wie die Dienste, die sie bereitstellen. Google Distributed Cloud Hosted verspricht nun, Dienste mit Vertex KI-Funktionen wie der Übersetzungs-API, Speech-to-Text und optischer Zeichenerkennung anzubieten. Google hat die Vertex KI-Plattform letztes Jahr veröffentlicht, um Datenwissenschaftler und ML-Ingenieure bei der Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von ML-Projekten zu unterstützen.