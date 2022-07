Silicon DE Podcast im Fokus: So nutzen Sie die Hybrid Cloud

Im Interview mit Carolina Heyder erläutert Dr. Gerald Pfeifer, CTO bei SUSE, wie Unternehmen von der Hybrid-Cloud profitieren und ob sich Hybrid-Cloud in der Realität durchsetzt. Er schildert die wesentlichen Vorteile der Hybrid-Cloud und wie Hybrid-Cloud Infrastruktur-Lösungen die digitale Transformation beschleunigen können.

Außerdem widmet er sich der Frage, welche Rolle Linux und Kubernetes in der Hybrid-Cloud spielen und wie wichtig Hochverfügbarkeit in der Hybrid-Cloud ist. Er erörtert, ob die Hybrid-Cloud in erster Linie ein Thema für große Unternehmen ist oder auch der Mittelstand davon profitieren kann sowie wie die Sicherheit und Compliance in der Hybrid-Cloud gewährleistet werden kann.

Zur Person:

Dr. Gerald Pfeifer, CTO bei SUSE, lebt und arbeitet in Wien, Nürnberg und wo immer seine Rolle als CTO bei SUSE sowie Chair des openSUSE Board und seine Leidenschaft für Yoga und Tauchen ihn hinführen. Er hat in technischen Wissenschaften promoviert und beschäftigte sich mit Open Source, bevor dieser Begriff überhaupt geprägt wurde.