BlackBerry QNX für automatisiertes Fahren

Die Plattform soll ab Mitte des Jahrzehnts für die Marken des Volkswagen Konzerns verfügbar sein. BlackBerry lizenziert seine QNX-Technologie einschließlich der Lösung QNX OS for Safety 2.2. Sie wird in die Softwareplattform VW.OS integriert, insbesondere in den Stack für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und automatisierte Fahrfunktionen (ADAS/AD). Die BlackBerry QNX-Technologie wird bereits in Produktionsprogrammen von 45 verschiedenen OEMs, den sieben Top-Zuliefererunternehmen und über 215 Millionen Fahrzeugen weltweit eingesetzt.

QNX OS for Safety basiert auf dem Echtzeit-Betriebssystem (RTOS) QNX Neutrino von und ist ein vollständig POSIX-konformes, auf offenen Standards basierendes Betriebssystem, mit dem Embedded-Entwickler sicherheitskritische Systeme aufbauen können. Es ist nach ISO 26262 ASIL D zertifiziert, dem höchsten funktionalen Sicherheitsstandard der Automobilindustrie. Mit einem vorzertifizierten, skalierbaren Mikrokernel-RTOS ermöglicht die Lösung es Automobilherstellern und Entwicklern eingebetteter Software, ihre Entwicklungszeiten zu beschleunigen und die Kosten für den Transfer von Projekten von der Entwicklungs- und Testphase in die Produktion zu senken.