Service-Meister: E-Learning-Kurs zum KI-Einsatz im Mittelstand

Das Konsortium des Förderprojektes Service-Meister veröffentlicht ab Oktober 2022 einen E-Learning-Kurs für Fachkräfte im technischen Service. Darin wird das Fachpersonal im Umgang mit künstlicher Intelligenz in Industrieanwendungen geschult. Eine große Herausforderung ist der Fachkräftemangel: Rund 28.700 IT-Fachkräfte fehlen in Deutschland laut Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) im Jahr 2022. Das neue E-Learning ist ein Angebot, um angestellte Fachkräfte zu schulen und bestehende Teams zu entlasten.

Chat-Bots und intelligente Ticketsysteme

Im E-Learning-Kurs lernen die Teilnehmenden beispielsweise, wie sie Chat-Bots, smarte Ticketsysteme oder andere KI-Anwendungen für ihre Arbeit einsetzen und einführen können. Der E-Learning-Kurs umfasst sechs Kapitel mit praxisbezogenen Erkenntnissen aus dem Förderprojekt. Er zielt darauf ab, mittelständischen Unternehmen den Einstieg in KI-Anwendungen zu vereinfachen. Der Kurs steht ab sofort für Fachkräfte und Unternehmen kostenlos zur Verfügung und wird auf dem KI-Campus angeboten.

Das Förderprojekt Service-Meister erforscht in fünf „Schnellbooten” und praktischen Use-Cases den Einsatz und Nutzen künstlicher Intelligenz. „Mit Service-Meister heben wir das enorme Potenzial, das künstliche Intelligenz für den Mittelstand bietet“, erklärt Andreas Weiss, Geschäftsbereichsleiter Digitale Geschäftsmodelle im eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert und hat sich im KI-Innovationswettbewerb 2019 durchgesetzt. Erste Zwischenergebnisse zeigt das Projekt im Service-Katalog, in dem KI-Lösungen aus den Use Cases mit ihren Spezifikationen aufgeführt werden.

KI-Curriculum für Akademien und Weiterbildungseinrichtungen verfügbar

Aus dem Projekt entsteht ein Lernprogramm für die betriebliche Weiterbildung mit drei Teilen: Umfangreiche Schulungsunterlagen in Form eines Curriculums bilden die Basis und sind ab sofort für Akademien und Weiterbildungseinrichtungen verfügbar. Das Curriculum vermittelt technische Prinzipien der KI-Prozesse und zeigt anschauliche Praxisbeispiele aus der Industrie. Darin lernen Fachkräfte unter anderem, wie sie den Nutzen von KI-Anwendungen für ihr Unternehmen beurteilen können.

„Mit dem E-Learning als zweiten Teil wollen wir Fachkräfte aktiv dazu befähigen, eigene Ansatzpunkte und Ideen für ihr Unternehmen zu entwickeln“, erklärt Andreas Weiss vom Konsortialführer eco. Mit dem für das Lernprogramm entwickelten Avatar „Gloria“ lernen Fachkräfte praxisorientiert, anschaulich und niederschwellig, wie Sie KI als Werkzeug im Berufsalltag zur Unterstützung nutzen können. Durch gezielte Weiterbildung sollen Fachwissen und Innovationskraft des Mittelstands gefördert werden. Die Weiterbildung unterstreicht die Nutzbarkeit von KI als Werkzeug für den Mittelstand.

In den kommenden Monaten wird mit dem „Train the Trainer“-Programm der dritte Teil des Lehrprogramms veröffentlicht. Er richtet sich an Lehrende in Weiterbildungseinrichtungen. Ein 16-stündiges Online-Training bildet Fachkräfte zu KI-Trainern aus, die ihr Wissen wiederum in externen oder firmeninternen Schulungen weitergeben können.

Die Anmeldung zum Kurs gibt es unter diesem Link.