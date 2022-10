Microsoft entlässt rund 1000 Mitarbeiter weltweit

Betroffen sind alle Abteilungen des Unternehmens. Zur genauen Zahl der gestrichenen Arbeitsplätze macht Microsoft keine Angaben. Der Softwarekonzern kündigt zudem die Schaffung neuer Jobs in Wachstumsbereichen an.

Microsoft hat Berichte bestätigt, wonach das Unternehmen weltweit und über alle Abteilungen hinweg Stellen abbaut. Gegenüber CNET betonte das Unternehmen es werde in “wichtigen Wachstumsbereichen” aber weiterhin Mitarbeiter einstellen. Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Verbrauchernachfrage nach Tablets und PCs abkühlt und zu dem sich Technologieunternehmen auf einen allgemeinen globalen Wirtschaftsabschwung einstellen.

Zur Anzahl der gestrichenen Jobs machte der Softwarekonzern keine Angaben. Mehreren Berichten zufolge sind von den Entlassungen fast 1000 Mitarbeiter betroffen. Insgesamt beschäftigt Microsoft weltweit rund 221.000 Mitarbeiter.

Microsoft ist das jüngste Technologieunternehmen, das angesichts des verlangsamten Wachstums Personal abbaut und dies mit der Notwendigkeit struktureller Anpassungen begründet. Auch Intel, Meta und Google hatten Berichten zufolge kürzlich Personal abgebaut.

“Wie alle Unternehmen evaluieren wir regelmäßig unsere Fachleute und nehmen dementsprechend strukturelle Anpassungen vor”, erklärte ein Microsoft-Sprecher gegenüber CNET in einer per E-Mail übermittelten Stellungnahme. “Wir werden auch im kommenden Jahr in unser Geschäft investieren und Mitarbeiter in wichtigen Wachstumsbereichen einstellen.”