IT-Bootcamp gegen Fachkräftemangel in der IT

Der Hamburger IT-Bildungsanbieter neue fische schließt sich mit der Berliner SPICED Academy zusammen. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen ihr Angebot innovativer Trainings- und Talentlösungen für den Ein- und Umstieg in IT-Berufe ausbauen. Der Fachkräftemangel nimmt stetig zu, aktuell sind über 96.000 IT-Stellen in Deutschland unbesetzt. Als Antwort darauf entsteht mit der Bündelung von neue fische und SPICED nun das größte Bootcamp für digitale Talente in Deutschland.

Der Frauenanteil in den Bootcamps ist mit bis zu 40 Prozent mehr als doppelt so hoch wie der Anteil der in einem IT-Beruf in Deutschland arbeitenden Frauen. „Dies zeigt, wie groß das tatsächliche Interesse von Frauen ist, im IT-Umfeld zu arbeiten. Rein mathematisch wäre der Fachkräftemangel mit auf Quereinsteiger*nnen ausgerichteten Programmen in nur wenigen Monaten lösbar“, so Dalia Das, die die Leitung beider Unternehmen übernommen hat.

IT-Skills mit Arbeitserfahrung vereinen

Quereinsteiger*innen fügen zu ihrer bisherigen Berufserfahrung neue (IT-) Skills dazu und sind in der Lage, sehr schnell Fortschritte in der neuen Domäne zu machen. „Mit ihren neu erworbenen IT-Skills, sind unsere Absolvent*innen zusammen mit ihrer bereits vorhandenen Erfahrungen mit gängigen Abläufen im Arbeitsalltag oftmals begehrter am Markt als so mancher Absolvent.“

Dalia Das empfiehlt aber auch, sich auf der Suche nach IT-Fachkräften nicht nur auf dem umkämpften und ohnehin ziemlich leeren Arbeitsmarkt umzusehen. „Unternehmen trauen ihren eigenen Mitarbeiter*innen einfach zu wenig zu. Dabei ist es oftmals effizienter und sinnvoller, das vorhandene Mitarbeiterpotenzial zu screenen und Beschäftigte durch Up- und Reskilling gezielt für neue Aufgaben weiterzuentwickeln. Investitionen in die eigenen Mitarbeiter*innen sind nachhaltige Investitionen ins