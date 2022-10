DHL wird am häufigsten für Phishing-Versuche missbraucht

Brand Phishing Report zeigt Marken, die von Kriminellen in Q3 am häufigsten nachgeahmt wurden.

Welche Marken nutzen Cyberkriminelle, um ihre Opfer mit Phishing zu attackieren? Im 3. Quartal 2022 stand DHL mit 22 Prozent der weltweiten Brand-Phishing-Versuche laut den Security-Forschern von Check Point Research an der Spitze, gefolgt von Microsoft und LinkedIn. Der Brand Phishing Report hebt die Marken hervor, die von Kriminellen am häufigsten nachgeahmt wurden, um personenbezogene Daten oder Zahlungsinformationen zu stehlen. “Da DHL die Firma ist, die am häufigsten nachgeahmt wird, ist es wichtig, dass jeder, der eine Lieferung erwartet, direkt auf die offizielle Website des Frachtführers geht, um dort den vermeintlichen Fortschritt und die Echtheit der Benachrichtigung zu prüfen”, rät Omer Dembinsky, Data Research Group Manager bei Check Point.

Top-Marken nach Häufigkeit bei Marken-Phishing-Versuchen

1. DHL (missbraucht für 22 Prozent aller weltweiten Brand-Phishing-Versuche)

2. Microsoft (16 Prozent)

3. LinkedIn (11 Prozent)

4. Google (6 Prozent)

5. Netflix (5 Prozent)

6. WeTransfer (5 Prozent)

7. Walmart (5 Prozent)

8. WhatsApp (4 Prozent)

9. Bank HSBC (4 Prozent)

10. Instagram (3 Prozent)