Hacker veröffentlichen E-Mail-Adressen von mehr als 200 Millionen Twitter-Nutzern

In einem Hacker-Forum werden insgesamt 235 Millionen Daten von Twitter-Nutzern angeboten. Laut Sicherheitsexperte Troy Hunt sind rund 98 Prozent der E-Mail-Adressen bereits in älteren Leaks enthalten.

Hacker haben offenbar mehr als 200 Millionen E-Mail-Adressen veröffentlicht, die von Twitter-Nutzern stammen sollen. Entdeckt wurde der Leak von Alon Gal, Gründer des israelischen Sicherheitsanbieters Hudson Rock. Seinem Post auf LinkedIn zufolge handelt es sich um E-Mail-Adressen, die zur Einrichtung von Twitter-Konten benutzt wurden.

Nach Angaben des Forschers enthält die in einem Hacker-Forum angebotene Datenbank 235 Millionen unterschiedliche E-Mail-Adressen. Gal geht davon aus, dass die Daten unter anderem für Phishing-Angriffe missbraucht werden können. Es sei unter Umständen aber auch möglich, die Kontrolle über Twitter-Konten zu übernehmen. Es handele sich um “einen der bedeutendsten Leaks, die ich gesehen habe”, so Gal weiter.

Von Twitter liegt bisher keine Stellungnahme vor. Allerdings verfügt das Unternehmen nach den Massenentlassungen des neuen Eigentümers Elon Musk nicht mehr über eine Presseabteilung. Unklar ist, ob die Daten bereits vor der Übernahme durch Musk ausgespäht wurden.

Der Sicherheitsforscher Troy Hunt, Betreiber der Website Have I Been Pwned, geht nach einer Analyse der Daten davon aus, dass die E-Mail-Adressen bereits zuvor kompromittiert wurden. Rund 98 Prozent seien schon in früheren Leaks enthalten.