Windows 11: Microsoft plant neue Funktionen für den Datei Explorer

Microsoft arbeitet offenbar an neuen Funktionen für den Datei Explorer von Windows 11. Entdeckt wurden sie vom Twitter-Nutzer FireCube im aktuellen Build 25272, das Nutzern des Insider-Programms im Developer Channel zur Verfügung steht. Unter anderem soll die Startseite des Explorer neu gestaltet werden.

Ein von FireCube veröffentlichter Screenshot zeigt allerdings lediglich diverse markierte Bereiche, die mit “Platzhalter” beschriftet sind. Demnach soll mindestens ein Platzhalter für “Empfehlungen” stehen. Zudem zeigt FireCube einen Screenshot einer Seitenleiste, in der Aktivitäten oder ähnliche Dateien angezeigt werden sollen.

Der Screenshot zeigt auch, dass Microsoft offenbar neue Funktionen für die Zusammenarbeit in den Datei Explorer integrieren will. Die Seitenleiste erwähnt auch einen Bereich, in dem Konversationen über eine Datei verlinkt werden sollen. Auch Informationen über einen Sharing Status könnte der Datei Explorer künftig liefern.

Bisher sind diese Neuerungen im aktuellen Developer Build versteckt. Nutzer haben keinen direkten Zugriff darauf. Von daher bleibt abzuwarten, ob und wann Microsoft diese Neuerungen offiziell für den Developer Channel freigibt. Die Allgemeinheit darf erst dann auf eine generelle Einführung hoffen, wenn die fraglichen Funktionen auch in einem Build im Beta Channel auftauchen.