Open Source: Sieben Vor(ur)teile unter der Lupe

Sieben von zehn deutschen Unternehmen nutzen Systeme mit offenem Quellcode – und

sind zufrieden. Ich habe mir die gängigen Vorurteile genauer angeschaut und

will sie ausräumen.

1. Open Source ist nur ein vorübergehender Trend



Der Begriff Open Source entstand in den späten 1990er Jahren, die Idee dahinter gibt es

aber bereits seit den 80ern. Zu dieser Zeit, als etwa Apache, das GNU–Projekt oder Linux

gerade erst auftauchten, hätte das Konzept eines offenen Quellcodes nur eine

Randerscheinung bleiben können. Doch entschlossene Entwickler wie Linus Torvald

setzten sich durch. Open Source ist längst weltweit zu einem wirtschaftstreibenden

Faktor geworden. Red Hat, ein US–amerikanisches Open–Source Unternehmen wurde

beispielsweise 2019 vom IT–Riesen IBM für rund 34 Milliarden US–Dollar übernommen

und seitdem entwickelt sich die Open–Source–Sparte immer mehr zum Umsatztreiber des

IT–Giganten. Aber auch aus Deutschland kommen immer sehr erfolgreiche Player wie

SUSE. Das Nürnberger Unternehmen erwirtschaftete in 2020 immerhin Umsätze von

einer halben Milliarde US$. Randerscheinungen sehen anders aus. Oder auch Mastodon,

das Open–Source–Projekt aus Berlin ist mit einem exponentiellen Wachstum gerade auf

einem guten Weg, Twitter abzulösen.

2 . Open Source öffnet Hackern Tür und Tor

Möglich. Bei einer offenen Software kann jeder User den Quellcode einsehen und

editieren. Auch böswillige Hacker, indem sie Angriffspunkte angreifen und die Systeme

infiltrieren. Tatsächlich sorgt gerade diese Offenheit für mehr Sicherheit. Durch die

Zusammenarbeit großer Communities aus privaten Anwendern, Mitarbeitern in

Unternehmen, Behörden und Ministerien sowie Open Source–Anbietern wird der Code

genau beobachtet. Einfallstore und Sicherheitslücken werden sehr schnell erkannt und

geschlossen. Schneller, als es mit proprietärer Software möglich wäre. Bekanntes

Beispiel ist der Internetbrowser Firefox, bei dem die User ununterbrochen zum

Datenschutz beitragen und die Sicherheit mit extern entwickelten Erweiterungen

erhöhen.

3 . Jeder kann Fehler in den Code einbauen

Gewollt oder ungewollt kann tatsächlich jeder Bugs und Fehler in den Code einbauen.

Allerdings ist die Chance gering, dass es eine fehlerhafte Programmzeile in eine

freigegebene Version schafft. Alle Änderungen werden dokumentiert und sind jederzeit

nachvollziehbar. Sie werden getestet und, falls nötig, wieder entfernt. Wer schon mal bei

Wikipedia mitgearbeitet hat, kennt das. Sobald eine Änderung in einem Artikel auftaucht,

wird der Text überprüft und schnell korrigiert. Aber nicht nur der Sicherheitsgedanke

spielt eine entscheidende Rolle. Je nach Anforderungen und gewünschten Funktionen

lassen sich Open Source–Systeme schnell individuell konfigurieren. Durch offene

Schnittstellen ist die Integration in vorhandene Systemlandschaften bei weitem leichter

als mit Closed Source–Systemen.

4 . Open Source – Communities sind ein Haufen Chaoten

Open Source–Communities bestehen nicht aus Hobby–Entwicklern. Die User sind meistIT–Experten aus unterschiedlichen Branchen, die Software professionell nutzen. Durch Diversität, Transparenz und das gewaltige Know–how entstehen Ideen, Features und Funktionen, die es sonst wahrscheinlich nie in ein Programm geschafft hätten. Die Entwickler hinter der Software arbeiten nach genauen Fahrplänen, bevor sie eine neue Version veröffentlichen. Von einer losen Gruppe aus Nerds kann nicht die Rede sein.