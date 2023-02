Die Zukunft gehört der hybriden Intelligenz

Wie können AI und Menschen erfolgreich zusammenarbeiten, hinterfragt Gastautorin Professor Dr. Iris Lorscheid von der University of Europe for Applied Sciences.

ChatGPT hat inzwischen die Aufmerksamkeit aller Medien und Branchen auf sich gezogen. Künstliche Intelligenz wird die Welt radikal verändern, aber das rasante Entwicklungstempo schafft zahlreiche Unsicherheiten. Doch was ist die Wahrheit hinter den Schreckensmeldungen, und warum können wir uns darüber freuen?

Disruptive Technologien verändern unser Leben

Die Welt verändert sich durch disruptive Technologien. Clayton Christensen, Professor an der Harvard Business School, prägte in den 1990er Jahren den Begriff “disruptive Innovation”. Eine bahnbrechende Innovation verändert bestehende Produkte oder Dienstleistungen erheblich und schafft neue Märkte. Disruptive Technologien haben das Potenzial, ganze Branchen völlig umzukrempeln und zu verändern, wie wir leben, arbeiten und kommunizieren.

Vom Telefon über den PC bis hin zum Internet gibt es zahlreiche Beispiele für Technologien, die unser Leben im Laufe der Geschichte grundlegend verändert haben. Neben bedeutenden Veränderungen und notwendigen Anpassungen haben disruptive Technologien häufig auch positive gesellschaftliche Auswirkungen, wie etwa die Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch die Automatisierung von Arbeitsprozessen. Bestehende Arbeitsplätze und Industrien können verloren gehen, aber neue Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum können gefördert werden.

Künstliche Intelligenz ist eine weitere disruptive Technologie, die in den kommenden Jahren eine wachsende Rolle spielen wird. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind noch unbekannt. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, eine gründliche Diskussion darüber zu führen, wie künstliche Intelligenz in Zukunft eingesetzt werden wird und wie wir effektiv mit diesem Instrument arbeiten können.

Hybrid Intelligence ist die Zukunft für bestmögliche Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit der künstlichen Intelligenz und menschlichen Intelligenz wurde von Dominik Dellermann im Konzept “Hybrid Intelligence” kombiniert. Der Begriff wurde geprägt, um die Zusammenarbeit zwischen menschlicher Intelligenz und Künstlicher Intelligenz zu beschreiben, um eine effektivere Problemlösung und Entscheidungsfindung zu erreichen. Hierbei steht im Zentrum, wie wir anspruchsvollere KI-Systeme entwickeln können, die mit dem Menschen bestmöglich zusammenarbeiten können.

Gemeinsam können wir Lösungen schaffen, die menschliche Intelligenz oder KI allein nicht erreichen könnten. Durch die Kombination von KI und menschlicher Intelligenz können die Stärken beider genutzt, komplexe Probleme gelöst und neue Erkenntnisse gewonnen werden – und zwar schneller, erfolgreicher und umfassender, als wir es einzeln könnten.

Wir Menschen haben schon lange gelernt, dass wir in der Zusammenarbeit mehr erreichen können als individuell; dies hat uns erfolgreich gemacht. Der Erfolg einer Gruppe hängt dabei nicht nur von den besten und klügsten Köpfen im Team ab. Bestmögliche Zusammenarbeit und eine gute Interaktion zwischen Individuen führt zum Teamerfolg. Wir haben jetzt ein neues Teammitglied am Tisch, die KI, und die Frage stellt sich nun, wie wir uns bestmöglich gegenseitig stärken und gemeinsam neue Lösungen finden können.

Hybrid Intelligence ist für jeden erlebbar

Bei der Bearbeitung von alltäglichen Aufgaben mit NLP-Systemen wie ChatGPT wird für viele Menschen die Kraft der Hybrid Intelligence zum ersten Mal sehr unmittelbar erlebbar. In Abfolgen aus Aufgabenstellung, Rückfragen zur Klärung, Generierung neuer Vorschläge, Feedback und Anpassung, werden von Millionen Nutzern Mails geschrieben, Reports erstellt, Programmcodes verfeinert und Präsentationen strukturiert. Die Qualität der so generierten Ergebnisse beeindruckt und ist ein Ausblick auf das Potential.

KI-Systeme helfen uns, ein einfacheres Leben zu führen und unsere Arbeit zu entlasten. Darüber hinaus schafft KI Beiträge zu gesellschaftlichen Themen. KI verbessert die medizinische Diagnostik, die Energieeffizienz und die Produktivität. KI-Systeme können große Datenmengen analysieren und Muster erkennen, die für den Menschen schwer zu erkennen sind.

Komplexe Aufgaben werden unterstützt und automatisiert. Daher sind sie eine wertvolle Ressource für die Lösung komplexer Probleme und die Entwicklung innovativer Technologien.

Zusammenarbeit von KI-Systemen und dem Menschen

Obwohl KI-Systeme viele Aufgaben übernehmen können, gibt es einige Fähigkeiten, die nur der Mensch hat, z. B. Kreativität, Einfühlungsvermögen und komplexe Entscheidungsfindung. KI-Algorithmen können Entscheidungen treffen, die menschlichen Werten widersprechen. Durch die Einbeziehung menschlicher Intelligenz in das System können diese Verzerrungen erkannt und korrigiert werden, und die Entscheidungen des Systems können mit menschlichen Werten in Einklang gebracht werden. Menschliche Entscheidungen werden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter Erfahrung, moralische Werte und Emotionen, die KI-Systeme nicht vollständig nachbilden können.

Die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI in einer hybriden Intelligenz kann die Stärken beider Seiten maximieren und zu besseren Ergebnissen führen. Das menschliche Fachwissen stellt sicher, dass die Ergebnisse ethisch vertretbar und angemessen sind, dass die Zusammenhänge richtig einbezogen werden und dass die Gültigkeit überprüft wird.

Fehlende Transparenz ist die Herausforderung

Die fehlende Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Prozesse in KI Systemen wie ChatGPT ist eine der großen Herausforderungen und die Kritik, der sich die Systeme vor allem stellen müssen. Für die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit ist es wichtig, dass KI-Systeme für die Menschen transparent und nachvollziehbar sind und dass die potenziellen Auswirkungen von KI-Systemen auf die Gesellschaft und die Umwelt sorgfältig geprüft werden. Die Natur eines Neuronalen Netzes in Verbindung mit den großen Datenmengen auf die sie trainiert werden, führt zu keiner einfachen Antwort auf diese berechtigte Forderung.

Um sicherzustellen, dass KI-Systeme den Bedürfnissen und moralischen Standards der Gesellschaft entsprechen, muss ihre Entwicklung von einem hohen Maß an Verantwortung und Ethik begleitet werden. KI-Systeme müssen im Einklang mit einer nachhaltigen Zukunft entwickelt werden, so dass sie nicht nur kurzfristige Vorteile, sondern auch langfristige Nachhaltigkeit und Wohlstand bieten.

Offene Diskussion zur Weiterentwicklung hybrider Intelligenz

Mit der Einführung neuer Technologien wie der KI sind häufig Ängste und Bedenken verbunden. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Ängste durch eine offene und informierte Debatte zu überwinden, die sich auf die Vorteile und das Potenzial der hybriden Intelligenz konzentriert. Öffentliche Aufklärung und ein offener Dialog zwischen Entwicklern, Nutzern und Regulierungsbehörden können dazu beitragen, diese Bedenken zu zerstreuen.

Die Weiterentwicklung hybrider Intelligenzsysteme erfordert daher nicht nur technologische Fortschritte, sondern auch eine offene und transparente Diskussion über ihr Potenzial und ihre Herausforderungen. Wenn wir uns mit diesen Fragen befassen, können wir die Zusammenarbeit von Menschen und KI verbessern, was zu besseren Ergebnissen und einer besseren Zukunft führt.

Professor Dr. Iris Lorscheid

ist Vize-Rektorin Forschung und Professorin for Digital Business and Data Science an der University of Europe for Applied Sciences. Die Informatikerin ist Expertin auf dem Gebiet der Datenwissenschaften und der agentenbasierten Simulation mit Schwerpunkt auf der Analyse sozialer Systeme und datenbasierter Theorieentwicklung.