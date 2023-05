Passkey: Google unterstützt Konto-Anmeldung ohne Passwort

Google unterstützt ab sofort eine Anmeldung bei einem Google-Konto ohne Passwort. Statt eines Kennworts können Nutzer nun einen sogenannten Passkey verwenden, der wiederum eine Authentifizierung per Gesichtserkennung, Fingerabdruck oder PIN erlaubt.

Voraussetzung für die Nutzung von Passkey in die Einrichtung eines Hauptschlüssels. Danach können sich Nutzer auf jedem Gerät per Passkey bei Ihrem Google-Konto anmelden und es verwalten. Dafür können sie einfach eine der biometrischen Methoden oder eine PIN verwenden, so wie sie auch ihren Computer oder ihr Mobiltelefon entsperren würden. Nach der Aktivierung des Hauptschlüssels verzichtet Google aber nicht nur auf die Eingabe eines Passworts, die neue Methode ersetzt auch die Anmeldung in zwei Schritten.

Passkeys gegen Phishing und Brute-Force-Angriffe

Da der Hauptschlüssel lokal auf Ihrem Gerät gespeichert wird, werden die zur Authentifizierung verwendeten Daten nicht an Google oder andere Parteien weitergegeben. Laut Google gelten sie somit auch als sicherer als ein herkömmliches Passwort. Daher sollen Passkeys besonders widerstandsfähig gegen Phishing-Taktiken, Brute-Force-Angriffe und andere Sicherheitsbedrohungen sein, die darauf abzielen, Anmeldedaten abzugreifen.

Der aktuelle Passkey-Standard wurde von der FIDO Alliance entwickelt, der unter anderem Google, Apple und Microsoft angehören. Im Jahr 2022 kündigte die Allianz ihre Passkey-Initiative an, die auf eine passwortlose Zukunft abzielt. Obwohl die vollständige Abschaffung von Passwörtern ein Prozess ist, der Jahre dauern wird, ist die Unterstützung von Passkeys durch Google ein wichtiger Schritt in Richtung dieses Ziels.

Passkeys künftig auch für Workspace-Konten

Die Passkeys bietet Google derzeit als Option an. Nutzer können weiterhin ihr aktuelles Passwort für den Zugriff auf ihre Google-Konten verwenden. Administratoren, die Google Workspace-Konten verwalten, sollen künftig ebenfalls in der Lage sein, Passkeys für ihre Nutzer zu aktivieren, so Google in einer Pressemitteilung.

“Bestehende Methoden, einschließlich Ihres Passworts, werden weiterhin funktionieren, wenn Sie sie benötigen, zum Beispiel bei der Verwendung von Geräten, die Passkeys noch nicht unterstützen”, erklärte Google in einem Blogpost. “Passkeys sind noch neu und es wird einige Zeit dauern, bis sie überall funktionieren. Die Erstellung eines Passkeys bringt jedoch auch heute schon Sicherheitsvorteile mit sich, da es uns ermöglicht, den Anmeldungen, die auf Passwörter zurückgreifen, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Mit der Zeit werden wir diese immer genauer unter die Lupe nehmen, da Passkeys eine breitere Unterstützung und einen höheren Bekanntheitsgrad erlangen.”

Passkeys wird über die Einstellungen eines Google-Kontos eingerichtet. Die Einrichtung des Hauptschlüssels ist abhängig vom verwendeten Gerät. Im Browser findet sich der Punkt Passkeys in den Sicherheitseinstellungen. Google will erreichen, dass Nutzer auf allen Geräten, auf denen sie mit ihrem Google-Konto angemeldet sind, einen Hauptschlüssel hinterlegen.