Studie: Künstliche Intelligenz bei DAX40-Konzernen erst am Anfang

KI-Einsatz im Forschungs- und Entwicklungsbereich

Künstliche Intelligenz spielt in den Geschäftsberichten der DAX40-Konzerne noch eine untergeordnete Rolle. Wenn über den KI-Einsatz berichtet wird, dann vor allem im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Dagegen erwähnen elf Unternehmen KI in ihren Berichten überhaupt nicht, generative KI wie ChatGPT findet sogar bei keinem Konzern Berücksichtigung. „Die DAX-Unternehmen wurden von ChatGPT & Co. sprichwörtlich überrollt und die Berichte zeigen, dass KI bei vielen Konzernen noch in den Kinderschuhen steckt“, sagt Professor Tobias Kollmann von der Universität Duisburg-Essen, der die Studie “Dax Digital Monitor 2023” gemeinsam mit Professor Dirk Stein von der FOM Hochschule und der QCI Corporation durchgeführt hat.

Nachholbedarf bei Corporate Digital Responsibility

Mit der wachsenden Bedeutung von KI wird auch die Corporate Digital Responsibility (CDR) immer wichtiger – also der verantwortungsvolle Umgang mit Daten von Geschäftspartnern, Kunden und Beschäftigten. Allerdings haben laut Studie viele DAX40-Konzerne in Sachen CDR Nachholbedarf. Mit der Telekom und Zalando veröffentlichen nur zwei Unternehmen einen eigenständigen CDR-Bericht. Zudem sind die verwendeten Standards und Normen überwiegend individuell und heterogen. „Es wäre hilfreich, wenn sich alle DAX-Unternehmen freiwillig einer CDR-Initiative mit klaren Kriterien für die Berichterstattung anschließen würden“, meint Professor Dirk Stein.

Digital Leadership auf Führungsebene

Kennzahlen zur Digitalisierung gehören mittlerweile zum festen Bestandteil der Geschäftsberichte und untermauern die Anstrengungen der DAX40-Konzernze hinsichtlich der digitalen Transformationen. Dazu passend haben 83 Prozent der Unternehmen Digitali­sierungsverantwortung und -kompetenz im Top-Management verankert – meist jedoch in einer Doppelfunktion. Zudem bemisst sich die Vergütung der Vorstände bei fast zwei Drittel der untersuchten Konzerne (63%) zunehmend auch daran, wie es gelingt, die Digitalisierung im Bestands- oder Innovationsgeschäft umzusetzen. Ein eigenständiger Digitalchef im Vorstand ist allerdings bei nur drei Unternehmen anzutreffen.