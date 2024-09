Autonome KI Sales Agents unterstützen Vertrieb

Einstein SDR übernimmt einfache Vertriebstätigkeiten und entlastet dadurch Vertriebsmitarbeiter:innen. Sie können sich dadurch auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Kund:innen konzentrieren. Einstein Sales Coach hilft durch simulierte Kundengespräche bei der Vorbereitung von Kundenterminen. Mitarbeiter:innen können durch das KI-geführte Coaching ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, um Kundenbeziehungen noch erfolgreicher zu pflegen.

Einstein SDR Agent trifft Entscheidungen

Einstein SDR Agent setzt sich selbstständig mit eingehenden Interessenten in Verbindung, um die Pipeline rund um die Uhr zu füllen. Im Gegensatz zu Chatbots, die nur bestimmte programmierte Fragen beantworten können, trifft Einstein SDR Agent Entscheidungen und priorisiert Aktionen, die zu den gewünschten Ergebnissen führen. Mithilfe von Retrieval Augmented Generation (RAG) analysiert er die Frage eines potenziellen Kunden und entscheidet selbstständig, was als Nächstes zu tun ist – zum Beispiel Produktfragen beantworten, Einwände klären, Termine vereinbaren. Jede Antwort ist zuverlässig, präzise und personalisiert, da sie auf dem CRM des Unternehmens und harmonisierten externen Daten basiert. Einstein SDR Agent leitet Leads nahtlos an Vertriebsmitarbeiter:innen weiter und kann mehrere Leads gleichzeitig, kanalübergreifend und in verschiedenen Sprachen bearbeiten. Vertriebsmitarbeiter:innen können so zeitaufwändige Top-of-the-Funnel-Aktivitäten auslagern und sich auf den direkten Kundenkontakt fokussieren.

Einstein simuliert Kunden

Einstein Sales Coach Agent unterstützt Vertriebsmitarbeiter, indem er eigenständig realitätsnahe Rollenspiele durchführt, die auf den jeweiligen Geschäftsabschluss zugeschnitten sind. Anschließend gibt er ein personalisiertes und objektives Feedback. Während des Rollenspiels simuliert Einstein Kunden und nutzt generative KI, um Text in Sprache umzuwandeln. Einstein nutzt RAG, um zu simulieren, wie Kunden reagieren könnten.

Die Antworten stützen sich auf relevante Daten, die in Salesforce gespeichert sind, beispielsweise Informationen über den Deal, den Account oder bestehende Korrespondenz. Vertriebsmitarbeiter:innen können so in realitätsnahen Szenarien üben, Angebote zu präsentieren, auf Einwände zu reagieren und zu verhandeln, bevor sie sich mit dem Kunden treffen.

Sichere und vertrauenswürdige Antworten

Die neuen Sales Agents lassen sich mithilfe von No-Code-Aktionen, Workflows und vorgefertigten Vorlagen, die mit Salesforce Best Practices angereichert sind, schnell einrichten. Mithilfe der Data Cloud verbessern Kunden die generativen Modelle weiter, indem sie relevante externe Informationen hochladen, zum Beispiel Vertriebs- und Schulungsmaterialien. So werden die Ergebnisse der Sales Agents noch genauer, relevanter und kontextbezogener. Beide Agents nutzen den Einstein Trust Layer, um sichere und vertrauenswürdige Antworten zu gewährleisten.