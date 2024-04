Cloud-Lösung für die Bundesverwaltung

Die private Enterprise-Cloud wird in den Rechenzentren des ITZBund betrieben. Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das ITZBund ist der IT-Dienstleister für 200 Behörden der Bundesverwaltung und soll die öffentliche Verwaltung mit moderner IT unterstützen und in die digitale Zukunft führen.

Air Gapping

IONOS errichtet in Rechenzentren des ITZBund eine vollständig abgeschlossene Enterprise-Cloud-Umgebung ohne Verbindung zum Internet oder dem firmeneigenen Netz – auch als Air Gapping bezeichnet. Die Hard- und Software basiert auf der selbst entwickelten Cloud-Plattform von IONOS und umfasst die Bereiche Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Datenbanken und Blockspeicher.

Multicloud-Strategie

“IONOS hat ein überzeugendes Angebot für den Betrieb der On-Premise-Cloud des Bundes vorgelegt, eines der wichtigsten Projekte im Rahmen unserer Multicloud-Strategie”, erklärt Christine Serrette, technische Vizedirektorin des ITZBund. Das Unternehmen konnte mit Beispielprojekten erfolgreich darlegen, dass es zum Betrieb der von uns geforderten Architektur in der Lage ist. ”