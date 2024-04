Branchenspezifische KI-Modelle

Die einzeln lizenzierbaren, branchenspezifischen KI-Modelle ermöglichen eine schnelle KI-Einführung, zum Beispiel zur Betrugserkennung und -prävention, Lieferkettenoptimierung, Entity Management oder Dokumentenkonvertierung. Damit unterscheiden sich die Modellpakete von oft sehr aufwendigen und zeitintensiven klassischen KI-Implementierungen.

KI für die breite Öffentlichkeit nutzbar machen

Die sofort nutzbaren und schlanken Modelle fördern die Demokratisierung von KI, also den Einsatz der Technologie unabhängig von der Qualifikation des Anwenders, beispielsweise in Form eines KI-Assistenten für Lagerflächenoptimierung. Dieser richtet sich an User ohne technischen Hintergrund und nutzt LLMs, um Interaktionen nahtlos in optimierte Workflows umzusetzen und bei schnelleren Planungsentscheidungen zu unterstützen.

Die ersten SAS Models werden voraussichtlich noch in diesem Jahr verfügbar sein.