Thalia entscheidet sich für Coveo für KI-gestütztes Suchen

4. Juni 2024, Montreal (Kanada) und Hagen (Deutschland) – Coveo (TSX), die führende KI-Plattform für Unternehmen, die KI-Suche und GenAI an jeden Point-of-Experience bringt, hat mit der Thalia Bücher GmbH mit Sitz in Hagen einen neuen Kunden gewonnen. Thalia, marktführendes Buchhandelsunternehmen im deutschsprachigen Raum, hat sich für Coveo entschieden, um die KI-Suche sowie Empfehlungen und Personalisierung auf seiner Handelsplattform und weiteren digitalen Touchpoints bereitzustellen.

Thalia betreibt ein Netzwerk von mehr als 500 Buchhandlungen, beschäftigt rund 6.500 Mitarbeitende und verfügt mit thalia.de, thalia.at sowie mit der eigenen Shopping-App über eine starke digitale Präsenz. Thalia plant, sein online verfügbares Sortiment innerhalb der nächsten Jahre von 20 Millionen auf 40 Millionen Artikel zu verdoppeln. Um dieses ehrgeizige Wachstumsziel zu erreichen und den sich ändernden Bedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht zu werden, geht Thalia eine Partnerschaft mit Coveo ein, um ein individuelles und personalisiertes Kundenerlebnis zu bieten sowie die KI-gestützte Produktsuche und die Personalisierung zu verbessern. Gemeinsam werden Coveo und Thalia das Einkaufserlebnis für Kundinnen und Kunden deutlich verbessern und gleichzeitig den Aufwand für die manuelle Pflege der Webshops reduzieren.

„Coveo ist genau der richtige Partner für uns“, sagt Roland Kölbl, CCO bei Thalia. „Mit seiner jahrzehntelangen KI-Erfahrung, der KI-Suche und den arrondierenden KI-Empfehlungen sowie seiner Stärke im Bereich Sicherheit ist Coveo die beste Option, um unsere Wachstumsziele im digitalen Bereich effektiv zu unterstützen.“

„Thalia weiß, wie wichtig es ist, die Vorteile von KI zu nutzen, um bemerkenswerte Kundenerlebnisse zu schaffen“, sagt Nick Bowles, Managing Director für EMEA bei Coveo. „Die KI-Plattform von Coveo bietet eine relevante, personalisierte Suche, kombiniert mit Empfehlungen für Marken mit großen und vielfältigen Katalogen, auch wenn der Kunde nicht eingeloggt ist. Genau hier zeigt sie ihre Stärken. Wir sind überzeugt, dass Thalia Kunden das neue Erlebnis genießen und immer wieder zurückkehren werden.“

Die neue KI-gestützte Website von Thalia wird im Laufe des Jahres mit der Coveo-Plattform aktualisiert – rechtzeitig, um die perfekten Weihnachtsgeschenke zu finden.

Thalia reiht sich in die lange Liste globaler Marken ein, die sich für Coveo AI entschieden haben, um ihren Handel, ihren Kundenservice, ihre Website und/oder ihre Arbeitsplatzerfahrungen zu optimieren, darunter SAP America (Concur), Xero Limited, Famous Footwear, Sam Edelman, Fleetpride und LCBO. Coveo wurde kürzlich als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ 2024 für Search and Product Discovery eingestuft. Der Bericht von Gartner ist hier abrufbar.

Über Thalia

Thalia ist marktführender Omni-Channel-Buchhändler in der DACH-Region mit rund 6.500 Mitarbeitenden. In einem Netzwerk aus rund 380 eigenen Buchhandlungen in Deutschland und Österreich, Onlineshops und eigener App können Kundinnen und Kunden rund um die Uhr einkaufen. In der Schweiz hält Thalia die Hälfte der Anteile an den mehr als 50 Buchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG. Im inhabergeführten Buchhandel setzt Thalia auf nachhaltige Partnerschaften und stellt dort im Rahmen von Kooperationen seine langjährige Fachexpertise und digitales Know-how zur Verfügung. Insgesamt zählen mittlerweile mehr als 500 Buchhandlungen zum Netzwerk von Thalia.

Das Portfolio des Unternehmens ergänzen das Berliner Produktstudio für digitale Lösungen im Handel Thalia Digital Retail Solutions, der Fachinformationsspezialist Lehmanns Media sowie Thalia Retail Concepts (TRC). Mit ca. 3.000 ständigen Verkaufsstellen sowie weiteren 4.000 Aktionsflächen im LEH und in Drogeriemärkten schafft TRC im Systemhandel neue Kontaktpunkte mit der Marke. Die rund 40 exklusiven Eigenmarken des Buchhändlers ergänzen die Buchsortimente um exklusive Geschenk- und Trendkollektionen. Der tolino Allianz, die Thalia 2013 mitbegründet hat, sind bis heute rund 2.000 Buchhandlungen angeschlossen.

Der Omni-Channel-Buchhändler setzt auf Digitalisierung und auf Begegnungen vor Ort. Deshalb sind Thalia sowie Thalia Mayersche Buchhandlungen Erlebnisorte und Treffpunkte für Jung und Alt. Mit ihren Angeboten beleben sie die Einkaufsstraßen in den Innenstädten. Das Unternehmen engagiert sich zudem auf vielfältige Weise für gesellschaftliche Werte wie Bildung und Nachhaltigkeit. Besonders am Herzen liegt Thalia dabei die (Lese-)Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete Thalia − inkl. aller Partnerunternehmen – einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro.

Über Coveo

Wir glauben fest daran, dass die Zukunft im Business-to-Person-Bereich liegt, dass Erlebnisse heute der Wettbewerbsvorteil sind, der über Erfolg oder Misserfolg eines jeden Unternehmens entscheidet. Wir glauben auch, dass bemerkenswerte Erlebnisse nicht nur die Nutzerzufriedenheit erhöhen, sondern auch erhebliche Gewinne für Unternehmen ermöglichen. Das ist es, was wir den KI-Erlebnisvorteil nennen – das Ausmaß, in dem die Inhalte, Produkte, Empfehlungen und Ratschläge, die einer Person online präsentiert werden, mit ihren Bedürfnissen, Absichten, Vorlieben, ihrem Kontext und Verhalten übereinstimmen, was zu besseren Geschäftsergebnissen führt.

Um diesen KI-Erlebnisvorteil in großem Umfang zu realisieren, benötigen Unternehmen eine robuste und zusammensetzbare Infrastruktur, die in der Lage ist, Inhalte sicher zu vereinheitlichen und KI-Suche, KI-Empfehlungen, echte Personalisierung und ein vertrauenswürdiges generatives Erlebnis an jedem Touchpoint mit jedem einzelnen Kunden, Partner und Mitarbeiter zu bieten.

Coveo hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Vorteil an jeden Point-of-Experience zu bringen, indem es leistungsstarke Daten und KI-Modelle nutzt, um das Unternehmen in den Bereichen Handel, Kundenservice, Website und Arbeitsplatz zu verändern.

Die Coveo-Plattform ist nach ISO 27001 und ISO 27018 zertifiziert, SOC2-konform, HIPAA-kompatibel und bietet ein SLA von 99,999 %. Wir sind ein Salesforce Summit ISV Partner, eine SAP EndorsedⓇ App, ein Adobe Gold Partner, MACH Alliance Mitglied und ein Genesys AppFoundry ISV Partner. Coveo ist eine Marke von Coveo Solutions Inc.

Medienkontakt

Kiyomi Harrington

Coveo Unternehmenskommunikation

Kharrington@coveo.com

Claudia Bachhausen-Dewart

Thalia Corporate Communications

c.bachhausen-dewart@thalia.de