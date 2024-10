Coveo beschleunigt europäisches Wachstum durch Expansion in der DACH-Region

Coveo verzeichnet weiteres Wachstum in der DACH-Region und gewinnt in der Region weiterhin stark an Dynamik und hat in letzter Zeit eine Vielzahl neuer Marken zu seinem wachsenden Kundenstamm in den Bereichen Handel, Dienstleistungen, Websites und Arbeitsplatzlösungen hinzugefügt. In den letzten Monaten haben sich führende Unternehmen wie SAP, Conforama Schweiz, 11teamsports, Philip Morris International, RWA – Lagerhaus.at (Baywa AG) und weitere für die KI-Suche und die generativen Erlebnisfunktionen von Coveo entschieden, um ihre Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu verbessern.

Anfang 2024 hat sich auch die der Buchhändler Thalia Bücher GmbH für Coveo entschieden, um KI-Suche sowie Empfehlungen und Personalisierung auf seiner Handelswebsite bereitzustellen. Thalia wächst und plant, seinen Marktplatz innerhalb der nächsten drei Jahre von 20 Millionen Artikeln auf 40 Millionen Artikel zu verdoppeln.

Effizientere und wirkungsvollere Interaktionen mit Kunden

Durch den Einsatz von KI-gestützter Suche, personalisierten Empfehlungen und generativen Antworten verändern diese Unternehmen die Art und Weise, wie sie mit ihren Nutzern in Kontakt treten, und bieten relevantere, effizientere und wirkungsvollere Interaktionen über alle Berührungspunkte hinweg.

Als Reaktion auf diese Nachfrage hat Coveo wichtige Positionen neu besetzt, darunter Nick Bowles, Managing Director EMEA, sowie weitere Neueinstellungen in den Bereichen Vertrieb, Allianzen und Systemintegratoren. Damit will das Unternehmen seine Marktpräsenz schneller ausbauen und Unternehmenskunden sowie Partnern in der Region einen noch größeren Mehrwert bieten.

„Die Einführung von KI an jedem Point of Experience ist eine der wichtigsten digitalen Transformationen im Unternehmen“, sagt Louis Têtu, Chairman und CEO von Coveo. „In der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft von heute stehen Unternehmen unter wachsendem Druck, außergewöhnliche, relevante und sichere Erlebnisse für jeden Kunden, Partner und Mitarbeiter zu bieten und gleichzeitig den Geschäftswert bei jedem Vorgang zu optimieren. Um diese Bemühungen effektiv zu skalieren, ist die transformative Kraft der KI erforderlich. Unsere europäischen Kunden begrüßen diesen Wandel, und wir sind zuversichtlich, dass unsere erweiterte Präsenz in der Region einen dauerhaften, gegenseitigen Wert schaffen wird.“