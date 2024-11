Alnatura steigert Kundenerlebnis mit Blue Yonder

Deutscher Bio-Lebensmittel-Einzelhändler schließt die Migration von Blue Yonder Category Management-Lösungen in die Cloud ab.

Aufgrund des raschen Wandels im Verbraucherverhalten, Störungen in der Lieferkette und anhaltender Inflation sind Einzelhändler gefordert, komplexe Entscheidungen immer schneller zu treffen, um der Kundennachfrage gerecht zu werden. Um den Anforderungen des Handels und den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden, hat Alnatura sein Flächenmanagement digitalisiert. Durch die Umstellung auf SaaS mit Lösungen von Blue Yonder Category Management konnte das Unternehmen seine Kostenstruktur verbessern, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette sowie die Agilität erhöhen.

SaaS bietet neue Funktionen

Durch das Upgrade auf die SaaS-basierten Category Management-Lösungen stehen Alnatura neue Funktionen zur Verfügung, die folgende Vorteile bieten:

Mehr Flexibilität über alle Category-Management-Prozesse hinweg

Servicekontinuität durch den Always-on-Anywhere-Ansatz

Reduzierung der Gesamtbetriebskosten durch stetige Innovation und zügige Implementierung

Nutzung neuer Funktionen zur kontinuierlichen Effizienzsteigerung und Leistungsverbesserung

Mehr Transparenz zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zur Maximierung der Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau

Alnatura betreibt in Deutschland 153 Supermärkte in 74 Städten und verkauft unter seiner Marke über 1.300 verschiedene Bio-Lebensmittel. Zusätzlich vertreiben die Handelspartner von Alnatura diese Produkte in 14 europäischen Ländern.