Mit iPaaS Systeme und Anwendungen verknüpfen

Denkt man an Canon, kommen einem hochwertige Drucker, Scanner und Kameras in den Sinn. Aber in Zeiten der digitalen Transformation ist Canon nicht nur Hardware-Lieferant, sondern bietet mit den Canon Information Management Solutions auch Software für Dokumentenmanagement, Scan- und OCR-Lösungen sowie digitale Signaturen, mit der sich digitale Dokumente managen und Geschäftsprozesse automatisieren lassen. Dafür arbeitet Canon bereichsübergreifend mit AmberTech Solutions und Frends zusammen.

Zentrale Integrationsplattform

Die meisten Unternehmen stehen vor der Herausforderung, eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme und Anwendungen miteinander zu verknüpfen. Diese Aufgabe führt häufig zu einer sogenannten „Spaghetti-Integration“, bei der alle Systeme auf direktem Weg miteinander verbunden werden. Solche „Hard-wired“-Lösungen sind extrem wartungsintensiv. Jede Änderung oder Erweiterung führt zu einem immer komplexer werdenden Konstrukt, das den Betrieb erschwert.

Für Canon als Hardware- und Software-Anbieter macht erst die Möglichkeit, die eigenen Technologien nahtlos mit externen Systemen zu verknüpfen, einen Mehrwert aus. Die Integration Platform as a Service (iPaaS)-Lösung von Frends bietet die Möglichkeit, eine zentrale Integrationsplattform aufzubauen und die verschiedenen Lösungen von Canon zu integrieren und zu orchestrieren. Durch die Bündelung und Standardisierung der Schnittstellen werden nicht nur Wartungsaufwände reduziert, sondern auch die Stabilität und Effizienz der Integrationen erhöht.

Maßgeschneiderte Integrationen

Ein Beispiel hierfür ist das DMS-System „Therefore“ von Canon Information Management Solutions. Die Dokumentenverwaltungslösung bildet die Grundlage für viele Geschäftsprozesse. Um Therefore in eine bestehende IT-Landschaft einzubinden, bedarf es oft maßgeschneiderter Integrationen, die auf die spezifischen Anforderungen der Unternehmen abgestimmt sind. AmberTech Solutions hat in Zusammenarbeit mit Canon Information Management Solutions und Frends vier Module entwickelt, die gängige Anwendungsfälle wie Dateisuche, -upload, -update und -download unterstützen. Die benutzerfreundlichen Tasks erfordern nur wenige Parameter und senken die Einstiegshürde für Anwender deutlich.

Einer der Hauptansätze bei AmberTech Solutions besteht darin, auf einfache http-Requests zu setzen, um Systeme miteinander zu verbinden. Dabei werden die notwendigen Aufrufe in kleinere Tasks aufgeteilt und in Frends abgebildet. Das Ergebnis: eine granulare und wiederverwendbare Integration, die sich leicht an veränderte Anforderungen anpassen lässt. Eine alternative Herangehensweise ist die Erstellung eines einzigen Tasks, der alle notwendigen Verbindungen und Abläufe bündelt. Diese Variante bietet den Vorteil, dass die Benutzeroberfläche auf das Nötigste reduziert wird. Für Fachabteilungen und nicht-technische Anwender ist dies eine erhebliche Erleichterung und ermöglicht eine schnellere Einarbeitung in die neuen Prozesse.

Modularität erleichtert Reaktion auf Marktveränderungen

Ein Vorteil von Frends ist die Möglichkeit, die Plattform modular zu erweitern. Anwender können eigene Module und Erweiterungen entwickeln und nahtlos integrieren. Das eröffnet neue Möglichkeiten für Unternehmen, ihre individuellen Anforderungen zu berücksichtigen, und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren.

Neue Module, die auf spezifische Branchenbedürfnisse zugeschnitten sind, sind in der Entwicklung. Canon will die Funktionalitäten von Therefore weiter ausbauen. Durch die Zusammenarbeit mit Frends wird es Canon in Zukunft noch leichter fallen, Kunden eine Komplettlösung anzubieten, die sowohl Hardware als auch Software nahtlos integriert.

KI-Auswertung von Dokumenten

AmberTech Solutions plant unter anderem die Integration von KI-basierten Analysetools, die es ermöglichen, automatisierte Auswertungen von Dokumenten und Prozessen durchzuführen. Durch die Verbindung dieser neuen Technologien mit den Lösungen von Canon und Frends entstehen neue Anwendungsbereiche – von der intelligenten Prozesssteuerung bis hin zur Echtzeitanalyse von Geschäftsdaten.

Die Partnerschaft zwischen Canon Information Management Solutions, AmberTech Solutions und Frends ist ein Beispiel dafür, wie Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen erfolgreich zusammenarbeiten können. Indem sie ihre Stärken bündeln und ihre Lösungen gezielt kombinieren, schaffen sie Mehrwert für ihre Kunden und stellen sicher, dass sie den Herausforderungen der Digitalisierung gewachsen sind.