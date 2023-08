Arztpraxis-Software aus der Cloud

Die Arztpraxen in Deutschland öffnen sich immer mehr für die Digitalisierung. Laut einer gemeinsamen Studie von Bitkom und dem Ärzteverband Hartmannbund waren Ende 2022 rund 64 Prozent der befragten Ärzte der Ansicht, digitale Technologien würden die medizinische Versorgung der Menschen grundsätzlich verbessern.

Pionierarbeit im Gesundheitswesen

Doch niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten sehen sich oft mit zeit- und kostenintensiver Praxis-IT konfrontiert. Die Gründer von RED Medical Systems entwickelten daher eine benutzerfreundliche Praxis-Software, die vollständig in der Cloud betrieben wird. Diese Verlagerung in die Cloud war in Gesundheitsumfeld ein Paradigmenwechsel. Zunächst wollte das Unternehmen ihre Software in einer US-Cloud betreiben, entschied sich jedoch nach kurzem Intermezzo letztendlich für einen Wechsel zu einer deutschen Public Cloud. Die Pflicht, sensible Daten der Kunden nach strengen deutschen Datenschutzstandards der Gesundheitsbranche zu behandeln, machte den Umzug notwendig.

RED Medical Systems entschied sich für die Public Cloud von Gridscale, die zertifizierte deutsche und europäische Cloud-Standorte anbietet. Zudem kann das Unternehmen hier auf innovative Werkzeuge wie gemanagte Datenbank- und Container-Dienste, Load Balancer und Infrastructure as Code (IaC) zugreifen. Auch die Suche nach einer Plattform, die eine weitreichende Automatisierung des Softwarebetriebs ermöglicht, spielte eine zentrale Rolle für den Wechsel in eine deutsche Cloud.

Hochsichere Cloud aus Deutschland

Ein weiterer Vorteil des Wechsels zu einer deutschen Cloud war die Möglichkeit, Technologie und Datenschutz miteinander zu verbinden. Gridscale bot RED eine Kombination aus Datenschutz, leistungsstarken Cloud-Tools und einfacher Bedienung. Der 100 Prozent DSGVO-konforme Cloud-Anbieter aus Köln ist dazu mehrfach ISO-zertifiziert und ausgezeichnet, unter anderem als Trusted Cloud Service, dem Label des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für vertrauenswürdige Cloud-Services.

Innerhalb von sechs Wochen wurde die komplette Migration erfolgreich abgeschlossen. Mit Gridscale kann der Pionier für Praxissoftware nahezu alles automatisieren, Infrastruktur- und Datenbank-Services können direkt per Codebefehl aufgesetzt werden. Das macht die Weiterentwicklung der Praxissoftware schneller und effizienter – und erlaubt es dem Unternehmen, weiterzuwachsen.

Software für Videosprechstunden

Ortsunabhängige digitale Angebote für Patienten wie die Videosprechstunde wurden vor der weltweiten Corona-Pandemie nur zögerlich angeboten. Zu groß waren die Sicherheitsbedenken und Sorgen vor dem nötigen Umstellungsaufwand. Hier zeigt sich umso mehr die hohe Bedeutung von cloud-basierten Systemen. Denn die Pandemie hat die Notwendigkeit für Lösungen wie Videosprechstunden in den Vordergrund gerückt. Die Lösung von RED Medical Systems wurde zur ersten Anlaufstelle für Tausende von Arztpraxen und nahezu 60.000 Psychotherapeuten, die die Software für Videosprechstunden nutzen. Diese plötzliche Nachfrage, gepaart mit hohen Sicherheitsstandards, machten RED praktisch über Nacht zum Marktführer in diesem Bereich.