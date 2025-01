KI als Unterstützung für Psychologen: Wo liegen die Chancen und Risiken?

Der künstlichen Intelligenz würde man eigentlich nicht zutrauen, auch vom Menschen dominierte Bereiche wie die Psychologie zu durchdringen und dort wirklich zu helfen. Doch genau das passiert momentan und so wird versucht, die Vorteile der KI auch in die Arbeit von Psychologen zu integrieren.

Dabei ist KI weder die Lösung aller Probleme noch eine Bedrohung für den Beruf des Psychologen – sie ist ein Werkzeug, das Chancen bietet und Herausforderungen mit sich bringt. Doch was steckt genau dahinter?