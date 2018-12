Innovation in der Fabrik – Vier Szenarien für 2023

Die Fertigungsindustrie wird sich in den nächsten Jahren mit zahlreichen technologischen, marktwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen auseinandersetzen müssen. CIOs müssen kritische interne und externe Faktoren erkennen und entsprechend reagieren. Die Fertigungsszenarien von Gartner bieten eine erste Orientierung.

Laut einer aktuellen Gartner-Umfrage sehen mehr als ein Drittel der CIOs in der Fertigungsindustrie Wachstum als oberste Priorität für ihre Unternehmen an. Doch in der Fabrik konzentriert man sich eher auf die Gegenwart. Die Unternehmen müssen schließlich ihre Aufträge im Auge behalten und dafür sorgen, dass der Betrieb effizient läuft.

Doch die Frage bleibt: Wie werden Unternehmen in Zukunft mit technologischen Disruptionen und sich ändernden Rahmenbedingungen umgehen? Bei der Beantwortung spielt der CIO eine entscheidende Rolle.

Wir sehen Entwicklungen, die die Fertigungsindustrie bis 2023 verändern werden – zum Beispiel der zunehmende Fokus auf individualisierte Produkte und „Losgröße eins“-Strategien. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt in die eigene Zukunft zu blicken.

Gartner hat für das Jahr 2023 vier Innovations-Szenarien für Hersteller entwickelt. Diese sollen CIOs bei der Entscheidung zu unterstützen, ob sie ihre Organisationen jetzt verändern sollten und wie sie IT-Initiativen planen und durchführen können.

Jede Fabrik ist anders. Deshalb gibt es keine “guten” oder “schlechten” Szenarien. Jedes Szenario ist auf einen bestimmten Typ von Fertigunsgbetrieb zugeschnitten und mit seinen eigenen Vorteilen und Risiken verbunden. Außerdem kann es eine Mischung aus Szenarien und parallele Szenarien geben, die sich in verschiedenen Unternehmensbereichen abspielen.