Wieso ist es wichtig, die englischsprachige Quelle zu lesen?

Zu sagen, dass sich die IT Marketingbranche schnell entwickelt, wäre eine erhebliche Untertreibung. Da sich alle in diesen Bereich schnell bewegen ist es ziemlich einfach, von den Nachrichten nicht zu erfahren, die wirklich wichtig sind.

Die wichtigsten Quellen für die neuesten IT Marketingnachrichten sind auf Englisch. Von brandaktuellen Schlagzeilen bis hin zu eingehenden Analysen aufkommender Trends – diese Quellen geben Ihnen Recht, wenn es darum geht, mit der sich ständig verändernden Welt des IT Marketings Schritt zu halten.

Die besten englischen Quellen für IT-Marketing-Nachrichten

Als Vermarkter kann es schwierig sein, über alle Neuigkeiten und Updates in unserem Bereich auf dem Laufenden zu bleiben. Um zu helfen, hier sind vier großartige Quellen für digitale Marketingnachrichten und Insiderinformationen:

Google Ads-Blog

Wir verlassen uns auf Google Ads, um über Neuigkeiten und Aktuelles zu erfahren. Obwohl Beiträge selten sind, gibt es keinen unter uns, der von den neuen nicht begeistert ist. Tatsächlich ist dieser Blog die wichtigste Ressource, die wir verwenden, wenn wir die bezahlten Suchstrategien unserer Kunden erstellen und ändern.

Moz

Seit 2004 ist Moz eine führende Kraft in der Branche und bietet Einblicke, Updates und Tipps. Es begann als SEOmoz, eine Blogging-Site, die sich auf SEO konzentrierte. Dann kam die Beratung und eine Namensänderung (Moz). Dann kamen SEO-Software und Abonnementdienste. Jetzt? Moz arbeitet viel für und mit Inbound-Marketing-Strategien, aber wir sind hinter ihren Blogs her.

Small Business Trends

Manchmal ist es eine gute Sache, seine Komfortzone zu verlassen, auch wenn Sie nur in eine andere geraten. Small Business Trends ist genau das: eine alternative Komfortzone, in der Sie Informationen entdecken, die irgendwie in Ihre Nische passt. Zum Beispiel hat ein Unternehmen, das hauptsächlich in der Automobil-SEO-Branche tätig ist, vielen Autohändlern geholfen, ihre Strategien zu verbessern, indem es einfach die Einzelhandels- und Autokauftrends des Landes im Auge behält. Wenn Sie ein wenig graben, werden Sie zweifellos einen aufschlussreichen Artikel finden, der Ihre Herangehensweise an ein Thema, ein Projekt oder eine Technik verändern wird.

HubSpot

Es ist bekannt als der Ort, „wo Vermarkter hingehen, um zu wachsen“, und zwar wachsen Sie, wenn Sie den Marketing-Blog von HubSpot abonnieren. Egal, ob Sie ein Video-Werbetreibender oder ein Ersteller von Inhalten sind, die Inhalte von HubSpot behandeln viele verwandte, wenn auch nuancierte Themen. Eines Tages werden Sie einige Posts darüber entdecken, wie man YouTube-Videos produziert, die viele wiederkehrende Besuche erzielen. Am nächsten Tag gibt es eine Infografik, wie man Content schnell schreibt, ohne die Qualität zu verschlechtern. Dann, wenn Sie es am wenigsten erwarten, kommt ein Beitrag über SMART-Ziele. Und Sie können darauf wetten, dass sie alle auf subtile Weise miteinander verbunden, ansprechend und relevant für das sind, was Sie tun.

Gründe, Nachrichten auf Englisch zu lesen

Wir verbringen Stunden damit, die Nachrichten zu verbrauchen. Mit einem Klick auf eine Schaltfläche haben wir Zugriff auf Tausende von Nachrichten auf dem Handy. Und da gerade so viel auf der Welt passiert, kann es schwierig sein, diese zu vermeiden.

Warum also nicht dies zu Ihrem Vorteil nutzen und ein wenig Englisch üben? Dabei können Online-Sprachkurse von Vorteil sein.

Viele Gründe, Nachrichten auf Englisch zu lesen

Es hält Sie über aktuelle Themen auf dem Laufenden. Es hilft Ihnen, alltägliches Vokabular zu einer Vielzahl interessanter Themen zu lernen. Es kann Ihnen sogar helfen, Ihre Lesegeschwindigkeit zu verbessern. Ganz zu schweigen davon, dass Sie einige sehr spezifische grammatikalische Strukturen lernen werden. Hier sind einige Tipps.

Schauen Sie sich die Schlagzeilen an

Schlagzeilen können eine großartige Möglichkeit sein, Englisch in kleinen Schritten zu lernen. Sie bestehen normalerweise aus einer begrenzten Anzahl von Wörtern und enthalten oft starke, einfache Aktionsverben im Präsens.

In Überschriften fehlen zum Beispiel oft bestimmte grammatikalische Wörter – Artikel wie a, an oder the, Verbindungswörter wie because oder Hilfsverben wie is oder was.

Es gibt viele neue Wörter, die Sie den Schlagzeilen entnehmen können. Wenn Sie das nächste Mal durch Ihre Nachrichten-App scrollen oder an einem Kiosk vorbeigehen, halten Sie an und versuchen Sie, die wahre Botschaft zu verstehen.

Verwenden Sie für alle Wörter, die Sie nicht verstehen, eine Übersetzungs-App wie WordReference oder Google Translate, um sich zu helfen!

Achten Sie auf das Passiv

Schlagzeilen und Nachrichtenartikel im Hauptteil verwenden manchmal das Passiv. Wieso den? Weil es den Gegenstand der Geschichte in den Mittelpunkt rückt.

Aktiv sagt uns, wer was macht. Das Passiv (be + Partizip) sagt uns, was passiert ist, verbirgt aber oft das wer. Überschriften sind jedoch etwas anders, da sie oft das Passiv verwenden, ohne eine Konjugation des Verbs Be zu verwenden.

Journalisten könnten das Passiv verwenden, weil:

Wer die Aktion durchgeführt hat, ist offensichtlich.

Manchmal ist unbekannt, wer die Aktion ausgeführt hat.

Und manchmal liegt es daran, dass das Ereignis oder die Aktion wichtiger war als die Menschen, die es möglich gemacht haben.

Zum Beispiel:

„Leben auf dem Mars entdeckt“.

Wählen Sie Nachrichten aus, die Sie interessieren

Es hat keinen Sinn, etwas zu lesen, das Sie langweilig finden. Beginnen Sie mit dem Lesen des Artikels, und wenn Sie ihn langweilig finden, fahren Sie mit dem nächsten fort.

Ein weiterer Tipp ist, eine Nachricht zu finden, die Sie bereits in Ihrer eigenen Sprache kennen. Es ist viel einfacher zu verstehen und hilft Ihnen, die Lücken zu füllen, wenn Sie auf neue Wörter stoßen. Sie können Nachrichten in Ihrer eigenen Sprache lesen, dann auf dem Weg zur Arbeit noch einmal auf Englisch.

Achten Sie jedoch darauf, was Sie lesen! Es gibt viele Fake News da draußen. Das Lesen in einer anderen Sprache kann es schwierig machen, sie zu erkennen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihre Nachrichtenquellen immer auf Fakten zu überprüfen.

Schreiben Sie neue Vokabeln auf

Wenn Sie die Nachrichten auf Englisch lesen, werden Sie viele neue Ausdrücke und Wörter finden. Es ist eine gute Idee, Stift und Papier griffbereit zu haben. Üben Sie dann, jedes Wort fünfmal laut auszusprechen, um es sich zu merken.

Lesen Sie Nachrichten auf dem richtigen Niveau

Stellen Sie sicher, dass Sie Nachrichten auswählen, die für Sie nicht zu schwer zu verstehen sind. Viele Leute lieben The Guardian, aber es kann eine ziemliche Herausforderung sein – selbst für Muttersprachler.

Versuchen Sie nur, Zeitungen wie The Guardian, BBC News oder The New York Times zu lesen, wenn Sie schon lange Englisch lernen. Beginnen Sie andernfalls mit Nachrichtenquellen speziell für Englischlernende.

Bilder: https://unsplash.com/s/photos/news