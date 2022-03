Tech-Community unterstützt Jobplattform für Vertriebene aus der Ukraine

Die in Berlin ansässigen ukrainischen Unternehmer Ivan Kychatyi und Nikita Overchyk haben die Jobplattform UA Talents ins Leben gerufen. Auf UA Talents können Unternehmen aus ganz Europa ihre offenen Stellen für Menschen aus der Ukraine ausschreiben, die durch den Krieg ihre Arbeit verloren haben. UA Talents wird sich zunächst auf Stellen im Technologiesektor konzentrieren und plant, sich schnell auf andere Sektoren auszudehnen. UA Talents konzentriert sich auf zwei Gruppen: Menschen aus der Ukraine, die in ein anderes europäisches Land geflohen sind, und Vertriebene innerhalb der Ukraine. Das Ziel der Gründer ist es, dass Vertriebene aus der und innerhalb der Ukraine schnell eine Beschäftigung in ihrer neuen Heimat oder durch Fernarbeit finden können.

“Millionen von Menschen sind auf der Flucht aus den Kriegsgebieten der Ukraine. Viele haben ihre Arbeit oder ihre Kunden verloren. Unabhängig davon, ob sie in anderen europäischen Ländern oder an sicheren Orten in der Ukraine leben, eint sie der Wille, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, um ihre Familien zu versorgen oder wieder in ihr Land zu investieren. UA Talents hat den Ehrgeiz, so vielen Betroffenen wie möglich eine Arbeitsmöglichkeit zu bieten”, sagt Ivan Kychatyi.

Kostenloser Zugang zum Talentpool für Arbeitgeber

UA Talents plant, das derzeitige Angebot an Arbeitsplätzen schnell zu erweitern. Zu diesem Zweck haben die Gründer und Unterstützer von UA Talents Kontakt zu großen europäischen und US-amerikanischen Unternehmen im Technologiesektor und darüber hinaus aufgenommen. Arbeitgeber, die sich bei UA Talents anmelden, erhalten sofort kostenlosen Zugang zum Talentpool der Initiative. Darüber hinaus können sie finanzielle Unterstützung leisten, um den Betrieb der Plattform aufrechtzuerhalten. UA Talents ist nicht gewinnorientiert: Alle Erlöse der Plattform werden für ukrainische Zwecke gespendet.

Interessierte können sich ab sofort auf uatalents.com anmelden, um einen Termin für ihre Teilnahme zu vereinbaren. Bewerber aus der Ukraine können sich auf der Website registrieren, um mit geeigneten Arbeitgebern zusammengebracht zu werden.

UA Talents wird unterstützt von der 2hearts Community, Europas größter Tech-Community für Menschen mit Migrationshintergrund, sowie von UkraineNow mit Freiwilligenarbeit und MateTranslate mit Plattformunterstützung. MSL sowie Anwälte von White & Case und YPOG beraten UA Talents pro bono in der Öffentlichkeitsarbeit bzw. in rechtlichen Fragen. Weitere Unterstützer sind Atlantic Labs, FoodLabs, Capnamic, Earlybird, HV Capital, Project A und Revent, von Scale-ups wie Ada Health, Bolt, Flink, Gorillas und SumUp sowie von Unternehmen wie Meta (Facebook), StepStone, Axel Springer und Zalando erhalten.