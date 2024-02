Neue Vertriebschefin für T-Systems

Elke Anderl folgt auf Laura Vantellini, die im Mai 2022 ihren Hut in den Ring geworfen hatte.

Die Telekom-Tocher T-Systems International hat Elke Anderl zur neuen Vertriebschefin für Deutschland berufen. Als Senior Vice President (SVP) Sales Germany berichtet sie an Geschäftsführer Urs Krämer.

Anderl verfügt über langjährige Erfahrungen in der Automobilindustrie und im Telekommunikationssektor. 1999 wechselte sie zur Deutschen Telekom. Dort bekleidete sie verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb und Service, sowohl national als auch international, unter anderem in Singapur und Japan.

16 Jahre im Unternehmen

In den vergangenen 16 Jahren arbeitete sie in verschiedenen Management-Positionen für T-Systems. Zuletzt als Global Account Managerin für die Großkunden Volkswagen und Mercedes-Benz Group. Von 2016 bis Ende 2018 leitete sie bei der Telekom konzernweit das Performance Management im Bereich HR Development.

In den vergangenen fünf Jahren war Elke Anderl Mitglied der Geschäftsleitung Sales & Service in der Telekom Deutschland und verantwortlich für den Bereich Serviceentwicklung und Innovationen.

Elke Anderls Verantwortungsbereich als SVP Sales Germany umfasst die Weiterentwicklung bestehender sowie den Aufbau neuer Kundenbeziehungen in Deutschland. „Ich freue mich sehr, Teil dieses tatkräftigen Teams zu sein, um unsere Vertriebsstrategie in Deutschland weiterzuentwickeln und das Wachstum von T-Systems voranzutreiben. Wir wollen Kunden zu Fans machen – in der KI-Ära ist die optimale Verknüpfung von Menschen und künstlicher Intelligenz besonders wichtig“ sagt Elke Anderl. Diese menschenzentrierte Zusammenarbeit sei ihr eine Herzensangelegenheit, um ein bestmögliches Kunden- und Mitarbeitererlebnis zu schaffen.