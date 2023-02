Fachkräfte: Ausbildung zu Datenexperten auch für Quereinsteiger

Die Analyse von Daten und das Ableiten von Handlungsempfehlungen für Unternehmen schafft zehntausende, zum großen Teil überdurchschnittlich gut bezahlte Jobs. Schon jetzt sind über 30.000 offene Stellen mit dem Schlagwort “Data Analytics” allein auf den drei größten deutschen Job-Plattformen ausgeschrieben. Die Jobprofile heißen Data Analyst, Business Analyst oder Data Manager.

Bewerbungsphase für Data-Analytics-Ausbildung läuft

Eine neunwöchige Intensiv-Ausbildung “Data Analytics” von Le Wagon legt auch für Quereinsteiger den Grundstein für eine Karriere. Die Ausbildung vermittelt alle notwendigen Fähigkeiten für den Direkteinstieg: Data Sourcing, Datenvisualisierung oder auch die Programmiersprache Python zur Datenanalyse und zur Erstellung von Prognosen. Der Kursstart für die Standorte München und Berlin ist der 01.04.2023, die Anmeldung läuft. Teilnehmer schließen innerhalb von 10 Wochen das Camp ab und lernen dabei entweder vor Ort oder komplett im Onlinestudium.

Datenanalysen von hoher Relevanz

Die Arbeit mit Daten verschafft Unternehmen wirtschaftliche Vorteile. Sie fließen in Zukunftsprognosen, in die Produktentwicklung und auch Werbung ein und ermöglichen so enorme Zeiteinsparungen und Umsatzsteigerungen. Auch die gesellschafts- und geopolitische Relevanz ist immens. Datenanalysen spielen eine tragende Rolle in der Bekämpfung der größten Herausforderungen unserer Zeit. Was es braucht, sind Experten, die diese Datenmengen analysieren und interpretieren können – und das möglichst bald.