Defender for Endpoint: Microsoft verbessert Schutz vor Ransomware

Microsoft hat ein Update für Windows 11 veröffentlicht, das den Ransomware-Schutz von Defender for Endpoint verbessert. Es ist ab sofort im Beta Channel des Windows Insider Program verfügbar. Defender for Endpoint ist Microsofts Endpunkt-Sicherheitslösung für Unternehmen.

„Wir haben die Fähigkeit von Microsoft Defender for Endpoint überarbeitet, Ransomware und fortgeschrittene Angriffe zu erkennen und abzufangen”, teilte Microsoft mit. Weitere Details nannte das Unternehmen nicht.

Microsoft verfügt über mehrere Windows-Tools zum Schutz vor Ransomware, wie beispielsweise den kontrollierten Ordnerzugriff für Windows. Er kann mit Defender for Endpoint so konfiguriert werden, dass eine Benachrichtigung angezeigt wird, wenn eine Anwendung versucht, Änderungen an einer Datei in einem geschützten Ordner vorzunehmen.

Microsoft überarbeitet auch Windows Subsystem for Android

Die neue Vorabversion von Windows 11 verbessert auch die Speicherreplikation über WANs (Wide Area Networks) mit geringer Bandbreite oder Überlastung. Für Unternehmen, die die SMB-Komprimierung (Server Message Block) konfiguriert haben, komprimiert Windows die Datei nun unabhängig von ihrer Größe. Außerdem beheben die Updates Probleme mit dem IE-Modus in Edge, einem Prozess, der eine hohe CPU-Auslastung verursacht, sowie Fehler im Tablet-Modus.

Microsofts August-Update für das Windows Subsystem für Android (WSA) zielt auf Verbesserungen für diejenigen ab, die Android-Spiele auf einem Windows-PC nutzen möchten. Die wichtigsten WSA-Updates für Spiele sind Verbesserungen der Einstellungs-App für die Kompatibilität von Spielen mit Joysticks, Gamepads, Zielen in Spielen mit Pfeiltasten und Schieben in Spielen mit Pfeiltasten.

Insgesamt stehen für den Beta-Channel zwei Builds zum Download bereit: 22622.450 und 22621.450. Sie unterscheiden sich darin, dass in der niedrigeren Build-Nummer bestimmte neue Funktionen standardmäßig deaktiviert sind.