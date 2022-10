Wachstumsbremse Netzwerk

Netzwerkinfrastrukturen rücken durch die Entwicklung hin zu hybriden, dezentralen Arbeitsplatzmodellen sowie Cloud-native Plattformen wieder in den Mittelpunkt. Laut dem “Global Network Report 2022“ von NTT sind jedoch 70 Prozent der Befragten der Meinung, dass sich der Reifegrad ihres Netzwerks negativ auf die Geschäftsabläufe auswirkt. Trotz Investitionen sind nur zwei von fünf der Studienteilnehmer mit ihren derzeitigen Netzkapazitäten „sehr zufrieden“. 72 Prozent der leistungsstärksten Unternehmen lagern bereits mehr als die Hälfte ihrer Netzwerkinfrastruktur aus.

Sicherheit für hybride Umgebungen

Da dezentrale, hybride Arbeitsmodelle zudem weitaus mehr Angriffsmöglichkeiten für Hackerangriffe bieten, ist Sicherheit zu einer wichtigen Komponente der Netzarchitektur geworden. Unternehmen setzen daher vermehrt zentralisierte, cloudbasierte Sicherheitslösungen sowie verwaltete Endgeräte-Sicherheitsmodelle ein und erhöhen ihre Investitionen in die Netzwerk-Cybersicherheit. 93 Prozent der Führungskräfte sind der Meinung, dass neue Bedrohungen die Sicherheitsanforderungen an ihr Unternehmensnetzwerk erhöhen werden, was ein höheres Maß an Zugangskontrolle und Überprüfung erfordert.

Übergang zu Netzwerk-as-a-Service-Modellen

In Bezug auf die Verwaltung des Netzwerks bevorzugen neun von zehn der Führungskräfte das Network-as-a-Service-Modell (NaaS) und nennen als Hauptvorteile das flexible Skalieren nach oben oder unten. Darüber hinaus vereinfacht NaaS die Konfiguration und Bereitstellung komplexer AIOps- und Automatisierungslösungen vereinfacht. „Wir befinden uns mitten in der Modernisierung von Netzwerkdiensten, aber viele der Lösungen, die derzeit nur für eine Minderheit im Einsatz sind, werden innerhalb von nur zwei Jahren zum Standard werden.”, sagt Amit Dhingra von NTT.

Unternehmen, die nicht in ihre Unternehmensnetzwerke investieren, würden ihre Wachstumschancen beeinträchtigen, warnt Chris Barnard von der International Data Corporation (IDC): “Da das Netzwerk eine fundamentale Rolle bei Strategien für die Digitale Transformation und für dezentrales Arbeiten und Verarbeiten spielt, können wir davon ausgehen, dass wir mehr Upgrades von Unternehmensnetzwerken sehen werden, da Technologien wie KI und Sicherheitsvorkehrungen zum etablierten Unternehmensnetzwerk hinzukommen.“