AWS zeigt modulares Rechenzentrum für Cloud-Auftrag des Pentagon

Amazon Web Services hat ein modulares Rechenzentrum vorgestellt. Das AWS Modular Data Center (MDC) ist für US-Behörden gedacht, die unter den Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC) genannten Cloud-Auftrag des US-Verteidigungsministeriums fallen.

Bei der Präsentation zeigte AWS lediglich ein 3D-Rendering des MDC. Es soll für AWS Außenposten oder Snowball Edge-Geräte eingesetzt werden. Laut AWS kann das Modul per Schiff, LKW oder Frachtflugzeug an Kunden ausgeliefert werden.

AWS ermöglicht Cloud-Dienste an weit entfernten Standorten

Mit dem MDC will AWS seine Dienste und Programmierschnittstellen (APIs) für Anwendungen mit geringen Latenzen an weit entfernten Standorten bereitstellen. Vor Ort muss lediglich eine Energieversorgung zur Verfügung gestellt werden – bei der Verwendung als AWS Outpost wird auch eine Netzwerkanbindung benötigt.

Für DDIL-Umgebungen (Disconnected, Disrupted, Intermittent oder Limited) kann der AWS MDC indes mit Geräten der Snow-Familie ausgestattet werden, um Arbeitslasten mit einer “eingeschränkten Teilmenge der AWS-Services” auszuführen, selbst wenn keine Verbindung zur Verfügung stehe, so AWS. Allerdings können die MDCs nach Unternehmensangaben auch Satellitenkommunikation für eine Netzwerkverbindung nutzen.

Die modularen Rechenzentren von AWS werden an die Cloud-Regionen AWS GovCloud US-West und US-East angebunden. “Da sich das digitale Schlachtfeld immer weiter entwickelt, benötigen unsere Kunden im Verteidigungsbereich zunehmend Zugang zu Cloud-Funktionen am taktischen Rand, einschließlich DDIL-Umgebungen auf der ganzen Welt”, so Liz Martin, Director of the Defense Business bei AWS. “Mit AWS Modular Data Center wandeln wir Rechenzentren von einer festen Infrastruktur, die in entfernten Umgebungen nur schwer aufgebaut und verwaltet werden kann, in einen umfassenden Service um, der einfach zu nutzen, sicher und kosteneffizient ist und auf umfangreiche Rechen- und Speicheranforderungen reagieren kann, wo immer der Einsatz dies erfordert.”

JWCC ist der Nachfolger des JEDI-Auftrags des Pentagons, der ursprünglich an Microsoft vergeben wurde. Aufgrund von Beschwerden in Bezug auf das Vergabeverfahren wurde der Auftrag jedoch nie umgesetzt und schließlich vom Department of Defense zurückgezogen. Nach einer Neuausschreibung wurden Teilaufträge schließlich an AWS, Google, Microsoft und Oracle vergeben.