Gravierender IT-Fachkräftemangel

Die Meldung ist nicht neu, scheint sich aber immer mehr zu einer ernsthaften Bedrohung für Unternehmen zu entwickeln. Laut einer neuen Studie von Ciney fehlen in Deutschland bis 2027 schätzungsweise 780.000 Arbeitskräfte im Technologieumfeld. Besonders in Ballungsräumen hat die Mehrheit der befragten Unternehmen Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden. Zwar sehen sie in der Weiterbildung bestehender Mitarbeiter das größte Potenzial, tun dies aber kaum.

Gerade einmal jedes fünfte Unternehmen hält die Rekrutierungslage auf dem freien Arbeitsmarkt für gut. Für rund 55 Prozent der befragten Unternehmen stellt sich die Lage hingegen „eher schlecht“ oder „sehr schlecht“ dar. In Ballungsräumen hat in den letzten 12 Monaten nur ein Fünftel der Unternehmen erfolgreich IT-Fachkräfte in Festanstellung extern rekrutiert

Reskilling wird als größte Chance gesehen

Die Option, Mitarbeiter mit eigenen Mitteln für neue Anforderungen zu qualifizieren, kommt für die Mehrheit der Unternehmen nicht infrage.Fast zwei Drittel sehen keine Möglichkeit, Mitarbeitende anderer Abteilungen zu IT-Fachkräften umzuschulen. Und das, obwohl mehr 38 Prozent genau das für den sinnvollsten Weg hält – noch vor der Anwerbung von IT-Fachkräften im Ausland oder der Anwerbung von Fachkräften verwandter Disziplinen.

„Viele glauben, dass es Jahre benötigt IT-Fachkräfte auszubilden”, sagt Dalia Das, Geschäftsführerin von neue fische. “Mit Bootcamps lassen sich auch fachfremde Mitarbeiter in nur drei Monaten zu einsatzfähigen IT-Experten ausbilden.” Das kurzformatige Bildungskonzept habe sich in den USA bereits vor vielen Jahren im Recruiting etabliert. Nicht so in Deutschland: Tatsächlich hatten mehr als 56 Prozent der befragten Unternehmen in den vorausgegangenen zwölf Monaten keinen einzigen Mitarbeitenden anderer Abteilungen umgeschult, um mittels Reskilling den Bedarf an IT-Fachkräften zu decken. In Ballungsräumen ist die Lage noch desolater.

Interne Weiterbildung wird vernachlässigt

Dem Motto des lebenslangen Lernens zum Trotz wird zudem das Thema Weiterbildung in vielen Unternehmen vernachlässigt. So berichten fast 43 Prozent der befragten Unternehmen, in den letzten 12 Monaten nicht einen einzigen Mitarbeitenden fachlich weitergebildet zu haben. „In einer digitalen Arbeitswelt, in der Fachwissen eine kurze Halbwertszeit hat und Innovationszyklen extrem kurz sind, ist das eine schwierig nachzuvollziehende Art der Talentförderung“, so Dalia Das.



Über die Studie

Vom 03.02. bis 16.2.2023 wurden 1.001 privatwirtschaftliche Personal- und IT-Entscheider befragt. Die Studie wurde im Auftrag vom Bildungsanbieter neue fische – School and Pool for Digital Talent durchgeführt. Das Unternehmen bildet in Bootcamps Quereinsteiger zu IT-Fachkräften aus und hilft bei der Identifizierung von Talenten innerhalb der bestehenden Mitarbeiterschaft, um sie für IT-Berufe weiterzuqualifizieren.