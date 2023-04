Maschinenidentitäten in Cloud-nativen Workloads schützen

Maschinenidentitäten wie TLS und SPIFFE werden lokal und mit hoher Geschwindigkeit in jeder beliebigen Umgebung bereitgestellt. Durch zusätzliche Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit für Maschinenidentitäten können Unternehmen das Vertrauen in ausgestellte Zertifikate und die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens garantieren und gleichzeitig die Anwendungsentwicklung und digitale Transformation vorantreiben. Die Nachfrage nach Maschinenidentitäten steigt in großem Umfang. Siemüssem mit nahezu null Latenz zur Verfügung gestellt werden, um die wichtigsten Anforderungen an die Authentifizierung zu erfüllen.

Cloud Native, DevOps, Cloud und föderierte PKI-Umgebungen

Firefly wird als einfach zu implementierender Container geliefert, der in jeder nativen Cloud-Umgebung ausgeführt werden kann. Die Identitätsrichtlinien für Maschinen werden in der Venafi Control Plane festgelegt und an die Firefly-Instanzen weitergegeben. Die Lösung gibt Sicherheitsteams die Kontrolle über die Richtlinien für Maschinenidentitäten und erfordert nur eine geringe Infrastruktur für die Bereitstellung in der Produktion. Zudem bietet die Lösung mehrere Bereitstellungsoptionen, darunter Cloud Native, DevOps, Cloud und föderierte PKI-Umgebungen, so dass Entwickler Firefly flexibel einsetzen können.

„Bei Diebold Nixdorf ist die Umstellung von Legacy-Anwendungen auf Cloud-Native eine Priorität. Wir müssen Entwicklern und Plattformteams eine Möglichkeit geben, Maschinenidentitäten auszustellen und zur Verfügung stellen, die Lösung muss leichtgewichtig sein, auf allen Cloud-Plattformen funktionieren. Darüber hinaus muss sie schnell sein und einfach zu implementieren“, sagt Scott Barronton, CISO bei Diebold Nixdorf.