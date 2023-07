PLM in der Pharmabranche

Das neue Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) unterstützt die Prozessbereiche Entwicklung, Fertigung und Vertrieb. Ziel ist es, die Bedürfnisse der Verbraucher in den Bereichen Arzneimittel, Medizinprodukte und Hygieneartikel besser erfüllen zu können. Das Produktportfolio umfasst mehr als 2.000 Artikel.

Da Corman seit Jahren stark wächst, hat sich das Unternehmen für die Einführung eines PLM-Systems entschieden, mit dem sich alle Informationen rund um den Lebenszyklus eines Produkts effizienter verwalten lassen. Die bisher eingesetzte Tabellenkalkulation war angesichts der immer größeren Datenmenge an ihre Grenzen gestoßen, was zu Aktualisierungs- und Organisationsproblemen führte.

Benötigt wurde eine moderne und skalierbare Lösung. Nach einem intensiven Auswahlprozess fiel die Wahl auf die Aras-Plattform. Das Anfang 2023 gestartete Einführungsprojekt soll noch im Juli abgeschlossen werden.

Corman erwartet eine schnelle Verbesserung seiner Prozessorganisation. Die PLM-Lösung soll eine strukturierte Datenverwaltung ermöglichen und die Suche, Analyse und gemeinsame Nutzung von Informationen erleichtern. Der Pharmahersteller ersetzt außerdem sein gesamtes internes Managementsystem und hat daher die Integration des PLM-Systems beschleunigt, um sicherzustellen, dass es voll funktionsfähig ist und effektiv mit dem neuen System kommunizieren kann.

Über Corman

Corman produziert und vertreibt Arzneimittel, Medizinprodukte und Hygieneartikel in Italien und in über 40 Ländern weltweit. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten in den unterschiedlichen Therapiebereichen. Gemeinsam mit internationalen Partnern konzipiert Corman Produkte, Dienstleistungen und Schulungsmaßnahmen entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mailand und verfügt über Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten und China.