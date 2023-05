Google I/O: Google stellt neue Suchmaschine mit KI-Funktionen vor

Google hat wie erwartet seine Entwicklerkonferenz Google I/O genutzt, um eine neue Version seine Suchmaschine vorzustellen, die um KI-Funktionen erweitert wurde. Die Google Suche mit generativer KI nennt das Unternehmen Search Generative Experience (SGE).

Die neue Suche biete KI-gestützte Snapshots, die Nutzern prägnante, informative und auch unterhaltsame Antworten auf jede Suchanfrage liefern sollen. Ein Snapshot bietet auch zusätzliche Quellen, die ein Nutzer besuchen kann, um weitere Informationen zu einem Thema zu erhalten.

KI hilft auch beim Online-Shopping

Die Search Generative Experience soll Nutzern auch helfen, Kaufentscheidungen zu treffen. Bei der Suche nach einem bestimmten Produkt zeigt ein Snapshot Artikel in einer Tabelle an. Die wiederum liefert wichtige Produktmerkmale, Preise und Bewertungen, die einen Vergleich ermöglichen sollen.

Wir beispielsweise nach “gutes Fahrrad für einen 8-Kilometer-Pendelweg mit Hügeln” gesucht, kombiniert Google herkömmliche Ergebnisse mit einem eingefärbten Kasten, der die generativen KI-Ergebnisse enthält. Nach einer gewissen Verarbeitungszeit werden weitere Ergebnisse angezeigt, wie Faktoren wie Elektroantrieb und Federung, die als Auswahlkriterien relevant sein können. Die generative KI liefert aber auch Links zu verwandten Websites, speziellen Fahrrädern und auch Folgefragen, um die Ergebnisse einzuschränken.

Wie andere Anbieter auch, beschränkt Google die KI-Funktionen anfänglich auf Tester. Nutzer müssen sich also zuerst in den Search Labs registrieren und auf eine Warteliste setzen lassen. Dafür wird ein Google-Konto benötigt. Außerdem ist SGE nur in Chrome für Desktop-Computer und der mobilen Google-App für Android und iOS erhältlich.

“Diese neuen generativen KI-Funktionen machen die Suche intelligenter und einfacher”, sagte Cathy Edwards, Vice President für die Google-Suche, auf der Google I/O. “Es ist eine neue Gliederung der Web-Ergebnisse, die Ihnen einen hilfreichen Ausgangspunkt für Ihre Suche bietet.