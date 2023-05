iOS 17: Apple macht iPhones zu Smart Displays

Apple plant angeblich, mit iOS 17 die Funktion des Sperrbildschirms von iPhones deutlich zu erweitern. Wie Bloomberg berichtet, soll der Sperrbildschirm in bestimmten Situationen dauerhaft Informationen wie Termine, Wettervorhersage und Benachrichtigungen anzeigen – ähnlich wie ein Smart Display.

Die Smart-Display-Funktion soll demnach aktiv sein, wenn ein iPhone nicht genutzt oder in einem Gerätehalter abgelegt wird. Zudem muss das Gerät dem Bericht zufolge horizontal ausgerichtet sein. Die Informationen selbst, wie bei einem Always-on-Display, als weißer Text auf einem schwarzen Hintergrund angezeigt. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Smart-Display-Funktion auch für iPads angeboten werden.

Apple wollte wie üblich das Gerücht nicht kommentieren. Was das Unternehmen aus Cupertino konkret für den Nachfolger von iOS 16 plant, wird allerdings schon in Kürze bekannt sein: Am 5. Juni eröffnet Apple seine diesjährige Entwicklerkonferenz mit einer Keynote, die ab 10 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ) auch live im Internet übertragen wird.

Neben iOS 17 wird Apple voraussichtlich auch neue Version von iPadOS, macOS und watchOS vorstellen. Hardwareseitig wird über ein neues MacBook Air sowie ein Mixed-Reality-Headset spekuliert.