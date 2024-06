Klare Ablehnung von KI in der Personalauswahl

Laut Forsa-Umfrage hat nur jeder zehnte Befragte keine Vorbehalte gegen KI in der Personalauswahl, 80 Prozent fühlen sich eher unwohl damit.

Auswahlprozesse im HR-Bereich stehen damit an der Spitze der Anwendungsbereiche, in denen KI kritisch betrachtet wird. Weniger Umfrageteilnehmer äußerten Bedenken auf KI-Einsatzgebieten wie Betrugserkennung bei Onlinekauf oder Kreditkartennutzung oder KI-basierten Produktempfehlungen. Selbst sehr sensible Themen wie medizinische Diagnosen und Behandlungsempfehlungen verursachen bei einem geringeren Anteil der Befragten Unwohlsein als die Personalauswahl.