Daten auf der Überholspur: IT in der MotoGP

Die Anwendung innovativer und teils experimenteller IT-Technologie ist entscheidend, um im hochdynamischen Motorsport erfolgreich bestehen zu können – insbesondere unter den strengen und umfangreichen Regularien der MotoGP, die viele leistungsbezogene Faktoren wie beispielsweise Hubraum, Motorleistung und Tankgröße fest vorgeben.

Auch für das Ducati Werksteam „Ducati Lenovo“ ist IT ein integraler und essenzieller Bestandteil des Motorsports. Der IT-Dienstleister Var Group unterstützt als Service Provider Ducati, unter anderem mit Cloud-Services sowie Data Science. Dafür werden Renndaten aus Sensoren im Motorrad analysiert, die wichtige Einsichten in Motorradeigenschaften, Fahrstil und Renndynamik liefern und bei zentralen Entscheidungen wie beispielsweise der Reifenwahl unterstützen. Während des Rennens können Fahrer außerdem zwischen datenbasierten Voreinstellungen wählen, um Parameter am Motorrad an die aktuelle Rennsituation anzupassen. Eine komplexe IT-Infrastruktur an der Rennstrecke gewährleistet die dafür notwendige schnelle und sichere Datenverarbeitung. Und in der Forschung und Entwicklung beschleunigen und verbessern die langfristige Datenerfassung und digitale Mock-Ups den Entwicklungsprozess.

IT-Infrastruktur: die Basis direkt am Geschehen

Damit die Vorteile von IT-Lösungen an den Rennstrecken der MotoGP-Klasse überhaupt genutzt werden können, errichten IT-Spezialisten in der Boxengasse eine Infrastruktur aus Servern, Netzwerk und Workstations und sorgen für deren reibungslosen und sicheren Betrieb. Die IT-Infrastruktur ermöglicht eine schnelle Erfassung und Verarbeitung von Sensordaten aus den Motorrädern während der Rennen, die die Ingenieure, Techniker und Mechaniker des Teams zur Anpassung des Motorrads an die dynamischen Rennbedingungen nutzen.

Dafür kommt im Ducati Lenovo Team eine Hyper-Converged Infrastructure (HCI) zum Einsatz. Die HCI integriert Computing, Storage und Networking in einem einzigen System, was die Verwaltung vereinfacht und eine schnelle Verarbeitung großer Datenmengen ermöglicht. Sie besteht aus Gruppen von Servern mit Direct Attached Storage, was die Konsolidierung ähnlicher Systeme auf einer einzigen Verwaltungsplattform ermöglicht. Diese Lösung ist für das Ducati Lenovo Team optimal, da sie mehr Flexibilität und Skalierbarkeit bietet, was in einem hochdynamischen Sport mit hohem Anpassungsdruck unerlässlich ist.

IT-Spezialisten der Var Group gewährleisten die Datenerfassung, verwalten Tools für die Echtzeit-Datenanalyse und stellen die Ergebnisse aus den Analysen zur Verfügung. Für die Entscheider im Team bieten diese Daten eine wichtige Grundlage für die Anpassung bestimmter Parameter im Motorrad an die wechselhaften Bedingungen auf der Rennstrecke zur Optimierung der Performance und der Rennstrategie.

Data Science: Sensoren im Motorrad liefern wichtige Erkenntnisse

Anders als in der Formel 1 ist in der MotoGP Telemetrie, also eine Kommunikation zwischen Motorrad und Boxengasse während des Rennens, untersagt. Trotzdem gibt es über 50 Sensoren im Motorrad, die während eines Rennevents mehrere Gigabyte Daten aufzeichnen. Diese Daten umfassen verschiedene Parameter wie Geschwindigkeit, Beschleunigung und Reifentemperatur und können in der Boxengasse heruntergeladen werden. Mithilfe von benutzerdefinierten Formeln und maschinellen Lernmodellen werden sie verarbeitet und korreliert, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Das ermöglicht dem Team nach dem Warm-Up oder dem Qualifying Anpassungen an verschiedenen Aspekten des Motorrads vorzunehmen, zum Beispiel an den elektronischen Managementsystemen, den Aufhängungseinstellungen und der Motorabstimmung.

Die Daten dienen auch als Entscheidungsgrundlage für die Reifenwahl und die Kraftstoffstrategie, um die Performance im Kontext der dynamischen Streckenbedingungen zu maximieren. Darüber hinaus liefern Unterstützungssysteme grafische Darstellungen von Renntrends zum intuitiven Verständnis der Renndynamik, um schneller bessere taktische Entscheidungen treffen zu können.

Welche Änderungen im Einzelnen vorgenommen werden, hängt von den gewonnenen Erkenntnissen und den besonderen Bedingungen jedes Rennens sowie von den strategischen Zielen des Teams ab. Die Var Group unterstützt Ducati Lenovo dabei, die Daten schnell zu analysieren und die Auswertungen zu nutzen, was im professionellen Motorradrennsport ein bedeutender Wettbewerbsvorteil sein kann.

Lesen Sie auch : WWK Versicherungen setzt auf Infrastrukturlösungen von Dell

Individuelle, flexible Rennstrategien für den Sieg

Darüber hinaus tragen die Daten zur Entwicklung neuer On-Demand-Softwarefunktionen für das Motorrad sowie zur Erstellung von individuellen Fahrerprofilen bei. Damit können die Einstellungen des Motorrads an die Vorlieben des Fahrers angepasst werden. Das verbessert die Kontrolle des Fahrers über seine Maschine und damit nicht nur die Performance, sondern auch die Sicherheit.

Zusätzlich kann der Fahrer während des Rennens zwischen drei verschiedenen Voreinstellungen wählen, die Parameter am Motorrad beeinflussen. So kann er zum Beispiel nach einer Stabilisation der Platzierung wieder in ein sparsameres Setting schalten, damit der begrenzte Kraftstoff das Rennen über ausreicht.

Die Daten werden auch zur Vorhersage potenzieller mechanischer Probleme genutzt, sodass das Team proaktiv Wartungsarbeiten durchführen kann, um das Risiko von Ausfällen während eines Rennens zu verringern.

Forschung und Entwicklung

Langfristig tragen die Datenerfassung und -analyse zur Entwicklung neuer Technologien und zur Verbesserung des Designs und der Technik von Motorrädern bei. Der Motorsport gilt als Testfeld für neue Technologien, die sich später häufig in Endprodukten für Verbraucher wiederfinden. Mit einer Palette an Hintergrundleistungen wie Cloud-Governance, Netzwerkverwaltung und Edge-Security gewährleistet die Var Group eine effiziente und sichere Forschungsumgebung, um den Entwicklungsprozess der Motorräder zu vereinfachen, zu beschleunigen und Kosten zu sparen.

Auch Simulationen spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer Motorradteile und -systeme, um sie vor einer teuren Produktion erstmal virtuell zu testen. Designer erstellen mit Hilfe von CAD-Software (Computer-Aided-Design) detaillierte visuelle und funktionale Modelle, sogenannte Mockups. Die Mockups werden von verschiedenen Teilgruppen der Entwicklung wie Ingenieuren, Mechanikern, Elektronikern, Designern und Marketingteams geprüft und in mehreren Feedbackschleifen immer weiter verfeinert, bis das Design alle Anforderungen erfüllt. Durch diesen Prozess können Designprobleme im frühen Entwicklungsstadium erkannt und gelöst werden, bevor physische, teure Prototypen produziert werden müssen. Das beschleunigt auch die gesamte Entwicklungszeit.

Sowohl in der Entwicklung als auch auf der Rennstrecke selbst sind IT und damit auch Dienstleister wie die Var Group zu einem bedeutenden, integralen Bestandteil des MotoGP-Rennsports geworden. IT-Infrastrukturen, Datenanalysen und deren schnelle und zielführende Auswertung bestimmen die Rennstrategie des Ducati Werksteams und die Leistung der Superbikes maßgeblich mit – und haben damit einen wichtigen Anteil an den Sekundenbruchteilen, die ein Rennen entscheiden können.