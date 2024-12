KI-basierte Herz-Kreislauf-Vorsorge entlastet Herzspezialisten​

Die Software Noah Labs Ark und die dazugehörige intelligente Connected-Care-Plattform ermöglichen eine umfassende Fernüberwachung und -steuerung chronischer Erkrankungen auf Basis klassischer Vitalparameter. Adesso ventures unterstützt das Berliner Start-up finanziell und bietet Zugang zum Know-how und dem Netzwerk von adesso.

Der Schwerpunkt der aktuellen Anwendung liegt auf Herzinsuffizienz. Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen lassen sich mit der Software ebenfalls überwachen. Die Lösung erhielt im April 2024 die Zulassung als Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der EU-Richtlinie über Medizinprodukte (MDR) und ist bereits in zahlreichen Praxen und Kliniken im Einsatz.

Frühwarnsystem für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Bei der heute üblichen Herz-Kreislauf-Vorsorge messen Patienten ihre Vitalparameter mit medizinischen Geräten wie Waagen, Blutdruckmess- oder EKG-Geräten. Diese Daten schicken sie in regelmäßigen Abständen zur Auswertung an den behandelnden Herzspezialisten. Das Problem: Vor allem die manuelle Auswertung der Vitaldaten führt zu einem großen Zeitverzug in der Vorsorge, der eine frühzeitige Reaktion der Kardiologinnen und Kardiologen erschwert und letztlich zu unnötigen, kostspieligen Krankenhauseinweisungen führen kann.

Die Plattform Noah Labs Ark vernetzt zugelassene Medizinprodukte wie Smartwatches, EKG- oder Blutdruckmessgeräte und überträgt die am Patienten erhobenen Daten in Echtzeit in die Arztpraxen oder Kliniken. Die Analytics Engine wertet diese nach bestimmten Biomarkern aus, um den Gesundheitszustand des Patienten zu beurteilen und Prognosen zu erstellen. Wie ist zum Beispiel der Anstieg von Gewicht und Körperwasser im Verhältnis zu Blutdruck und Herzfrequenz zu bewerten? Zeigt ein Patient Auffälligkeiten, informiert die Lösung den zuständigen Facharzt, damit frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden können. So kann die Zahl der Krankenhauseinweisungen wirksam reduziert werden.

Hörbarer Biomarker

Gemeinsam mit dem Deutschen Herzzentrum der Charité und der US-amerikanischen Mayo Clinic forscht Noah Labs derzeit an KI-gestützter stimmbasierter Diagnostik von Herzerkrankungen. Der Ansatz: Eine Herzinsuffizienz führt zu Wassereinlagerungen im ganzen Körper, nicht zuletzt in den Lungen, was im akuten Fall zu einem Lungenödem führen kann. Diese Einlagerungen wirken sich je nach Menge auf die Stimmlage der Patientinnen und Patienten aus. Im Extremfall ist dies bereits für das menschliche Gehör wahrnehmbar. Künstliche Intelligenz jedoch könnte Nuancen viel früher erkennen. Die Entwicklung und Anwendung eines nicht-invasiven Biomarkers auf dieser Basis könnte die Genauigkeit der Frühdiagnose und Überwachung von Herzinsuffizienz noch einmal signifikant verbessern.

Im Rahmen von drei Studien analysiert die Analytics Engine von Noah Labs Stimmproben von Probanden auf Hunderte von Parametern, um selbst kleinste Veränderungen zu erkennen und auszuwerten. Die ersten Studienergebnisse werden die Projektpartner in Kürze veröffentlichen. Ziel ist es, den neuen Biomarker und das darauf trainierte KI-Modell nach erfolgreicher Erprobung zukünftig in Noah Labs Ark zu integrieren.