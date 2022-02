Microsoft stellt Pläne für künftige Funktionsupdates für Windows 11 vor

Microsoft hat seine Pläne für künftige Funktionsupdates für Windows 11 konkretisiert. Neben dem jährlichen Feature Update im zweiten Halbjahr bestätige der Softwarekonzern nun drei weitere Arten von Updates, über die Nutzer von Windows 11 neue Funktionen erhalten werden: Feature Experience Packs, Online Service Experience Packs und Web Experience Packs.

Bisher hatte Microsoft lediglich bestätigt, dass das nächste große Funktionsupdate für Windows an – in Anlehnung an die gewohnten Funktionsupdates für Windows 10 – als Windows 11 22H2 erscheinen wird. Laut Quellen von ZDNet USA soll das Update im Oktober verfügbar sein.

Ende Januar kündigte das Unternehmen dann an, dass im Februar Nutzer die Möglichkeit erhalten werden, Android-Apps unter Windows 11 auszuführen. Diese Option war eigentlich für die finale Version von Windows 11 im Oktober 2021 vorgesehen und wurde zuletzt im Windows Insider Program getestet.

Um Nutzer außerhalb der nun jährlichen großen Funktionsupdates mit Neuerungen und/oder Verbesserungen versorgen zu können, führte Microsoft schon für Windows 10 die Feature Experience Packs ein. Das erste Feature Experience Pack brachte beispielsweise das überarbeitete Snipping Tool.

Windows Experience Packs können laut Microsoft verschiedene Verbesserungen für mehrere Bereiche von Windows enthalten. Im Gegensatz dazu konzentriert sich ein Online Service Experience Pack auf einen einzelnen Bereich. Als Beispiel nannte Microsoft nun die Einstellungen-Seite für das Microsoft-Konto.

Der wichtigste Unterschied des Web Experience Pack zu den anderen beiden Update-Methoden ist nach Unternehmensangaben die Art der Auslieferung. Während Feature Experience Pack und Online Service Experience Pack per Windows Update bereitgestellt werden, verteilt Microsoft ein Web Experience Pack über den Microsoft Store. Dabei muss es sich allerdings nicht ausschließlich um Aktualisierungen für Microsofts eigene Apps handeln – laut Microsoft kann ein solches Pack auf allgemein das Widget-Erlebnis verbessern.

Konkrete Pläne für kommende Update-Packs legte Microsoft nicht vor, weder in Bezug auf den Inhalt, noch in Bezug auf mögliche Termine. Mögliche Hinweise könnte indes das Windows Insider Program liefern. Vor allem im Developer Channel testet Microsoft seit einiger Zeit neue Funktionen und Verbesserungen unabhängig von geplanten Funktionsupdates. Generell ist davon auszugehen, dass alle Änderungen, die außerhalb der monatlichen kumulativen Updates irgendwann in Windows 11 einfließen, zuvor im Insider-Programm getestet wurden.