Windows 11: Jüngste Vorabversion enthält angekündigte neue Funktionen

Dazu gehören das neue Wetter-Widget und der Mute-Button für Teams-Anrufe. Windows 11 erhält zudem in Kürze das eigentlich schon für Windows 10 angekündigte Windows Hello for Business Cloud Trust.

Microsoft hat eine neue Vorabversion von Windows 11 im Beta- und Release-Preview-Channel des Windows Insider Program veröffentlicht. Sie enthält dbereits angekündigte Neuerungen, die noch im Lauf des Februar bei allen Nutzern ankommen sollen.

Dazu gehört das neue Wetter-Widget, das am linken Rand der Taskleiste angezeigt wird. Neu ist auch, dass ein geöffnetes Fenster einer Anwendung direkt von der Taskleiste aus in einem Teams-Anruf geteilt werden kann. Auch der Mute-Button, um Teams-Anrufe direkt von der Taskleiste aus stummzuschalten, kann in der aktuellen Preview von Windows 11 getestet werden.

Darüber hinaus steht Microsoft nun kurz vor der Einführung von Windows Hello for Business Cloud Trust – eine Funktion, die eigentlich schon mit dem 21H2-Update für Windows 10 eingeführt werden sollte, aber kurzfristig wieder gestrichen wurde. “Dies ist ein neues Bereitstellungsmodell für hybride Bereitstellungen von Windows Hello for Business. Es verwendet dieselbe Technologie und dieselben Bereitstellungsschritte, die Single Sign-On (SSO) für Fast Identity Online (FIDO) Sicherheitsschlüssel vor Ort unterstützen. Cloud Trust beseitigt die Anforderungen an die Public-Key-Infrastruktur (PKI) für die Bereitstellung von Windows und vereinfacht die Bereitstellung von Windows Hello for Business

Mit dem Build 22000.526 setzt Microsoft aber auch einen Wunsch von Kunden um: In der Taskleiste zusätzlicher Bildschirme kann die Anzeige von Datum und Uhrzeit aktiviert werden.

Eine weitere Neuerung, die ebenfalls im Februar in die finale Version von Windows 11 einließen soll, ist eine Public Preview der Funktion zum Ausführen von Android-Apps. Sie wird derzeit noch im Developer Channel getestet. Außerdem sollen überarbeitete Versionen von Notepad und Media Player erhältlich sein.