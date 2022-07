Weltweiter PC-Markt schrumpft 15,3 Prozent im zweiten Quartal

Die weltweite Unsicherheit und Folgen der Corona-Pandemie für die Lieferkette in China verhindern ein Wachstum. Der Markt liegt aber immer noch über dem Niveau vor der Pandemie.

Hersteller haben im zweiten Quartal rund 71,3 Millionen Computer ausgeliefert. Das entspricht einem Rückgang von 15,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Laut IDC war es das zweite Quartal in Folge mit deutlichen Einbußen für den PC-Markt – nach zwei Jahren des kontinuierlichen Wachstums.

Die Marktforscher merkten zudem an, dass die Absatzzahlen stärker zurückgegangen sind als erwartet. Die Entwicklung begründeten sie mit den jüngsten Corona-Lockdowns in China und den Folgen für die Lieferkette und auch die Logistik. Auch die makroökonomische Lage habe sich weiter verschlechtert.

„Die Angst vor einer Rezession nimmt weiter zu und schwächt die Nachfrage in allen Segmenten”, sagte Jitesh Ubrani, Research Manager für den Mobile Device Tracker von IDC. “Die Verbrauchernachfrage nach PCs hat sich kurzfristig abgeschwächt und droht langfristig unterzugehen, da die Verbraucher bei ihren Ausgaben vorsichtiger werden und sich wieder daran gewöhnen, mit anderen Geräten wie Telefonen und Tablets zu arbeiten. In der Zwischenzeit war die kommerzielle Nachfrage robuster, auch wenn sie ebenfalls zurückgegangen ist, da Unternehmen ihre Anschaffungen aufschieben.“

HP und Apple mit starken Einbußen

IDC zufolge liegt der Markt trotz der Rückgänge immer noch über dem Niveau vor der Pandemie. So seien im zweiten Quartal 2018 beziehungsweise zweiten Quartal 2019 rund 62,1 und 65,1 Millionen Einheiten verkauft worden.

An der Reihenfolge der Top-5-Anbieter änderte sich indes nichts. Lenovo liegt in der Statistik mit 17,5 Millionen Einheiten und einem Marktanteil von 24,6 Prozent weiter an der Spitze. Allerdings konnte der chinesische Anbieter den Abstand zu HP von 1,6 auf 4 Prozentpunkte vergrößern: HPs Marktanteil schrumpfte um 3,2 Prozent auf 18,9 Prozent. Die Absatzzahlen des US-Unternehmens brachen laut IDC um 27,6 Prozent ein.

Auf den weiteren Plätzen folgen Dell mit 18,5 Prozent, Acer mit 6,9 Prozent und Apple mit 6,7 Prozent. Das Unternehmen aus Cupertino büßte demnach rund 22,5 Prozent seiner Mac-Verkäufe ein. Als Folge teilt sich Apple nun den fünften Platz in der Statistik mit Asus.