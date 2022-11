Windows 11: Task-Manager erhält Prozess-Filter

Prozesse lassen sich nach Name, PID und Herausgeber filtern. Die Auswahl gilt für alle Seiten des Task-Managers. Microsoft testet die neuen Funktionen derzeit im Beta-Channel des Insider-Programms.

Microsoft hat neue Funktionen für den Task-Manager von Windows 11 vorgestellt. Dazu gehört die Möglichkeit, Prozesse zu filtern. Das Update beinhaltet aber auch einen eigenen Dark Mode für den Task-Manager.

Nutzer können Prozesse künftig anhand des Dateinamens, der Prozess-ID (PID) oder des Namens des Herausgebers filtern. Der Filter bleibt auch dann aktiv, wenn ein Nutzer zwischen den verschiedenen Ansichten des Task-Managers wechselt.

“Wir bringen die Prozessfilterung in den Task-Manager. Dies ist die am häufigsten von unseren Benutzern gewünschte Funktion zum Filtern/Suchen nach Prozessen. Der Filteralgorithmus vergleicht das Kontextschlüsselwort mit allen möglichen Übereinstimmungen und zeigt sie auf der aktuellen Seite an”, schreibt Microsoft in den Versionshinweisen.

“Der Filter wird auch angewendet, wenn Sie zwischen den Seiten wechseln. Sie können auch die Tastenkombination ALT + F verwenden, um den Fokus auf das Filterfeld zu legen. Dies ist eine hilfreiche Funktion, wenn Sie einen Prozess oder eine Gruppe von Prozessen herausgreifen und Aktionen durchführen oder einfach die Leistung der gefilterten Prozesse überwachen möchten.”

Der dunkle Modus kann in den Einstellungen unter dem neuen Punkt “App Thema” ausgewählt werden. So lässt sich das dunkle Thema auch dann aktivieren, wenn der Dark Mode für Windows nicht eingeschaltet wurde. Zur Auswahl stehen auch das helle Thema sowie der Systemstandard. Laut Microsoft unterstützt lediglich der Dialog zum Ausführen einer neuen Aufgabe die Theme-Einstellungen nicht.

Überarbeitet wurde auch das Dialogfeld für den Effizienzmodus. Hier kann die Option “Nicht mehr nachfragen” ausgewählt werden, um den Bestätigungsdialog zu deaktivieren. In den Einstellungen des Task-Managers läst sich diese Option jederzeit wieder aktivieren.

Die Updates für den Task-Manager von Windows 11 testet Microsoft derzeit im Beta-Channel des Windows Insider Program. Voraussetzung ist die Installation von Build 22621.891 oder 22623.891 und neuer.