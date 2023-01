Marc Fischer leitet Deutschland-Geschäft von HPE

Fischer war zuletzt für HPEs IT-Infrastrukturgeschäft in DACH verantwortlich, außerdem war er einer von vier Geschäftsführern der deutschen HPE-Gesellschaft. Als Vorsitzender der Geschäftsführung übernimmt er die Gesamtvertriebsleitung für Deutschland.

Zu Fischers Hauptaufgaben gehört der weitere Ausbau des Cloud-Geschäfts in Deutschland unter dem Markennamen HPE GreenLake. HPE bietet inzwischen sein komplettes Produktportfolio in Form von Cloud-Dienstleistungen an – parallel zum klassischen Verkauf von IT-Infrastrukturlösungen und IT-Dienstleistungen.

Karrierestart mit Dualem Studium

Marc Fischer bringt über 35 Jahre Erfahrung in der IT-Branche mit. Wie viele andere leitende Manager des Unternehmens startete auch er seine Karriere mit einem Dualen Studium bei HP. Nach 17 Jahren folgte der Wechsel zu IBM als Leiter des DACH-PC-Geschäfts. Weitere Stationen waren die Geschäftsführung bei Lenovo Deutschland und Österreich sowie die Leitung der Systems & Technology Group bei IBM in Deutschland und Nordosteuropa. Im Jahr 2013 kehrte Fischer wieder zu HP zurück und setzte seine Laufbahn nach der Firmenaufspaltung bei Hewlett Packard Enterprise fort.