Höhere Effizienz und Produktivität im Lagerbetrieb

HAVI plant, die Software bis Ende 2026 in mehr als 50 seiner Vertriebszentren in Europa und Japan zu implementieren. Sie soll zu einer kontinuierlichen Verbesserung des Service, der Effizienz sowie der Betriebssicherheit an den Standorten beitragen.

Die Lösung für Lagerverwaltung bietet eine visuelle Überwachung und Steuerung von Auftragsabläufen. Engpässe und Auslastungen der Ressourcen können in Echtzeit eingesehen werden. Dadurch lassen sich Prozesse beschleunigen und Ressourcen bedarfsgerecht allokieren. Hinzu kommt, dass die Planung und das Management von Arbeitskräften in Infor WMS integriert ist. Das erleichtert eine nahtlose Erfassung und Analyse von Dienstleistungskosten erheblich, sodass sich mithilfe der Software die Aktivitäten von Distributionszentren ganzheitlich steuern und abrechnen lassen.

„Infor WMS ermöglicht es uns, auf die sich ändernden Anforderungen unserer Kunden mit erhöhter Standardisierung sowie fortschrittlicherer Planung und Ausführung zu reagieren. Wir sehen auch Möglichkeiten, unsere Betriebsleistung durch die Einführung neuer Technologien und Automatisierung zu steigern, da diese zu einem noch sichereren Arbeitsplatz beitragen und gleichzeitig die Mitarbeitererfahrung verbessern können”, sagt Rafael Gomez von HAVI.