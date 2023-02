Microsoft bringt Bings AI-Chatbot auf mobile Geräte

Die Bing-App mit AI-Chatbot ist für Android und iOS verfügbar. Voraussetzung ist die Teilnahme am Bing-Preview-Programm, für das Microsoft weiterhin Voranmeldungen entgegennimmt.

Microsoft hat seine um einen AI-Chatbot erweiterte Suchmaschine für weitere Nutzer geöffnet. Der Chatbot, der auf Techniken von OpenAIs ChatGPT aufbaut, ist nun auch Bestandteil der mobilen Bing-App. Sie ist für iOS und Android verfügbar.

Microsoft geht nach eigenen Angaben diesen Schritt, weil “64 Prozent der Suchanfragen auf Mobiltelefonen auftreten”, teilte das Unternehmen mit. Nutzer können künftig über das Bing-Symbol am unteren Bildrand eine Chat-Sitzung starten und mit dem Bot interagieren.

Microsoft beschränkt Nutzung des Chatbots

Allerdings steht der AI-Chatbot nicht uneingeschränkt zur Verfügung. Da er sich noch in einer Testphase befindet, erlaubt Microsoft lediglich sechs Chatrunden pro Sitzung sowie maximal 60 Chats pro Tag. Dieses Limit soll jedoch bald auf 100 Chats pro Tag erhöht werden.

Darüber hinaus ist der Chatbot nur im Rahmen einer Bing-Preview verfügbar, für die sich Nutzer vorab mit einem Microsoft-Konto registrieren müssen. “Wenn Sie zu denjenigen gehören, die auf den Zugang warten, wissen wir Ihre Geduld und Ihre Begeisterung zu schätzen”, so Microsoft. “Wir arbeiten so schnell wie möglich daran, jeden Tag mehr Menschen an Bord zu holen. Wenn Sie es selbst ausprobieren möchten, melden Sie sich bitte noch heute für die Bing-Preview an.”

Microsoft testet des Weiteren den Einsatz des Bing-Chatbots mit dem hauseigenen Messaging-Dienst Skype. Nutzer können den Bing-Bot wie jeden anderen Kontakt zu einer Konversation hinzufügen, um beispielsweise dessen Meinung zu einem Thema zu erhalten, das ein Nutzer mit einem Freund oder Arbeitskollegen diskutiert. Antworten des Chatbot lassen sich per Skype zudem in mehr als 100 Sprachen übersetzen.