Robotergestützte Paketlogistik

DB Schenker hat eines seiner größten automatisierten Verteilzentren in Betrieb genommen. in Spanien entstanden 150 neue Arbeitsplätze.

Der Betrieb des 50.000 Quadratmeter großen Lagers in Guadalajara wurde mit mehr als 200 Robotern und einem Verpackungssystem aufgenommen. Der Standort ist mit einem Ware-zur-Person-Kommissioniersystem ausgestattet, das rund 120.000 Einheiten pro Tag handhaben kann und auf autonomen mobilen Robotern (AMR) des Herstellers Geek+ basiert (Video).

Das System bietet Pick-and-Pack-Lösungen für die Online-Auftragsabwicklung und die Bearbeitung von Retouren. Um das Paketvolumen und die Auslastung der Transportfahrzeuge zu optimieren, wird die Verpackung durch eine automatisierte Lösung exakt an die Größe des zu versendenden Produkts angepasst. Dies führt zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen in der Distribution.

Alfredo Alcalá, Produktmanager Kontraktlogistik von DB Schenker auf der Iberischen Halbinsel, zieht ein positives Zwischenfazit: „Die automatisierten Lösungen unseres Betriebs in Guadalajara wurden in einer Rekordzeit von nur vier Monaten installiert und haben bereits ihre Stabilität und Flexibilität rund um den Schwarzen Freitag und die Weihnachtszeit bewiesen. Wir sind stolz darauf, die Erwartungen und das Vertrauen eines so wichtigen Kunden wie adidas zu erfüllen.”