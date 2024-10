Digitalisierungspartner der Bundeswehr entscheidet sich für IBM

Das IT-Systemhaus der Bundeswehr BWI nimmt die Automatisierungslösungen Turbonomic und Instana von IBM in ihr Serviceportfolio auf. Mit diesen Lösungen will die BWI künftig die Leistung der eigenen IT-Ressourcen besser analysieren, überwachen und nutzen. Der bislang erforderliche Zeitaufwand für Standardaufgaben sowie die bisher benötigte Rechenzentrumskapazität lassen sich laut BWI wesentlich effizienter einsetzen. Die BWI kann außerdem ihre Services proaktiv managen und vorausschauend planen. Nach den erfolgreichen Tests Anfang 2023 werden die IBM Lösungen nun bei der BWI ausgerollt und im IT-Servicekatalog geführt.

Mehr Effizienz und Resilienz für die IT-Anwendungen der Bundeswehr

Als IT-Systemhaus der Bundeswehr ist die BWI unter anderem für einen reibungslosen Betrieb von etwa 1,15 Millionen IT-Assets auf mehreren tausend Servern verantwortlich Im Einsatz benötigen die Soldaten besonders leistungsstarke, zuverlässige und sichere IT-Services. Um dies bei der steigenden Komplexität der IT-Landschaften sicherzustellen, setzt die BWI auf Automatisierung. Schlüssel dazu ist die Einführung von IBM Turbonomic und IBM Instana, was die Mitarbeiter entlastet und eine bessere Nutzung aller vorhandenen IT-Ressourcen ermöglicht.

Echtzeit-Lösung für Full-Stack-Observability

IBM Instana kontextualisiert Daten in Echtzeit und macht automatisierte Observability für jeden Bereich bei der BWI zugänglich – von DevOps über SRE, Platform Engineering und ITOps bis hin zum Development. Mit dieser Lösung überwacht das IT-Systemhaus BWI den gesamten Anwendungs-Stack in Echtzeit und nutzt zudem Automatisierungs-Funktionen: Die Erkennung, Überwachung, Fehlerbehebung und Berichterstattung zu Anwendungen und Diensten erfolgen damit effizienter. Die zeitintensive Suche nach Fehlern und deren Behebung konnte die BWI im Testlauf deutlich reduzieren. Messgröße hierfür waren die eingesparten Arbeitsstunden, was dazu führt, dass die IT-Fachkräfte der BWI im geprüften Szenario von solchen Standardaufgaben entlastet werden konnten, um sich höherwertigeren Aufgaben widmen.

Optimierung der IT-Infrastruktur nach einer Stunde

IBM Turbonomic hilft, die Leistung und Kosten von IT-Infrastruktur zu optimieren, einschließlich öffentlicher, privater und hybrider Cloud-Umgebungen. Turbonomic kann beispielsweise automatisierte Handlungsempfehlungen geben oder direkt Maßnahmen ergreifen, um die Leistung und Effizienz der IT-Umgebung zu verbessern. Die BWI hostet mehrere tausend Server und möchte deren Ressourcen so effizient wie möglich nutzen. IBM Turbonomic überzeugte aus dem Stand heraus: Im Proof of Value schlug die Softwareplattform schon eine Stunde nach der Installation erste Maßnahmen zur Optimierung vor. Insgesamt erwartet die BWI, massiv an Kapazität in den Rechenzentren gegenüber den bisherigen Prognosen für die kommenden fünf Jahre einsparen und diese dann besser nutzen zu können.