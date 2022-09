Turnstile: Cloudflare stellt Alternative zu Captchas vor

Cloudflare hat eine Alternative zu Captchas entwickelt, die besonders nutzer- und datenschutzfreundlich sein soll. Die Turnstile genannte Technik soll den Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (Captcha) überflüssig machen. Stattdessen arbeitet Turnstile laut Cloudflare im Hintergrund und bestätigt durch die Webnutzung den Menschen schon während einer Webinteraktion.

Captchas wurden eingeführt, umAnbietern die Möglichkeit zu geben, zu prüfen, ob bestimmte Interkationen mit Websites und Diensten von einem Menschen oder einem anderen Computer kommen. Sie sind jedoch umstritten, da beispielsweise das Erkennen von verzerrten Buschstaben oder das Anklicken von Gegenständen wie Ampeln die Nutzererfahrung beeinträchtigen und im Widerspruch zu einem barrierefreien Internet stehen.

Turnstile bietet Cloudflare als Programmierschnittstelle an, die Entwickler in ihre Websites und Dienste integrieren können. Die Lösung wählt automatisch Browser-Herausforderungen aus, die im Hintergrund arbeiten und nach Signalen für einen menschlichen Benutzer suchen. Turnstile soll aber auch Private Access Tokens von macOS und iOS erkennen, um ein Gerät mithilfe des Geräteanbieters zu überprüfen, ohne dabei Daten des Nutzers zu erfassen.

Laut Cloudflare bietet Turnstile gleiche Lösungsrate wie Captchas. Bei eigenen Tests reduzierte Turnstile demnach die Verwendung von Captchas um 91 Prozent. Die Zeit, die Nutzer mit der Lösung einer Herausforderung verbrachten, sank dabei von durchschnittliche 32 Sekunden auf durchschnittlich eine Sekunde.

Interessierte Entwickler können sich kostenlos für die offene Beta von Turnstile registrieren. Cloudflare betont, dass Entwickler weder Cloudflare-Kunden sein müssen, noch dass für die Tests Traffic über das Cloudflare Global Network verschickt wird.