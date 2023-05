Microsoft: Neue Gnadenfrist für Internet Explorer 11

Eigentlich wird der alte Microsoft-Browser Internet Explorer 11 seit fast einem Jahr nicht mehr unterstützt. Zudem wurde der Browser mit einem im Februar veröffentlichten Update unter Windows 10 dauerhaft deaktiviert. Den nächsten Meilenstein auf dem Weg hin zu einem IE-freien Windows hat Microsoft indes nun abgesagt: eine automatische Löschung aller optischer Referenzen wie Desktop-Symbole findet nun nicht statt.

Ursprünglich wollte Microsoft alle Symbole des Internet Explorers mit dem Juni-Patchday vom Desktop sowie aus der Taskleiste und dem Startmenü entfernen. Unter Windows 10 sollten Nutzern dann lediglich noch die alten Komponenten Trident (MSHTML), Web Object Control und Component Object Model zur Verfügung stehen. Alle drei werden für den IE-Modus von Edge benötigt, den Microsoft noch bis mindestens 2029 unterstützen wird.

Weniger Ausnahmen für Internet Explorer 11

Ende vergangener Woche verkündete der Softwarekonzern jedoch eine Änderung seiner Pläne von Februar. “Aufgrund von Kundenrückmeldungen werden visuelle Verweise auf Internet Explorer 11 (IE11), wie beispielsweise die IE11-Symbole im Startmenü und in der Taskleiste, nicht mehr, wie zuvor angekündigt, durch das Windows-Update entfernt. Organisationen behalten weiterhin die Kontrolle über den Zeitpunkt, zu dem sie die visuellen IE11-Referenzen von ihren Geräten entfernen, sofern sie dies nicht bereits über die Richtlinie zur Deaktivierung von IE getan haben”, heißt es nun im Message Center des Windows Release Health Dashboard.

Darüber hinaus kündigte Microsoft nun an, in den kommenden Monaten weitere Änderungen vorzunehmen, um bestimmte Ausnahmeszenarien, in denen Internet Explorer 11 weiterhin unter Windows 10 zugänglich ist, ebenfalls auf Edge umzuleiten. “Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer auf einen unterstützten und sichereren Microsoft-Browser zugreifen. Details werden in den Versionshinweisen für Windows und Microsoft Edge verfügbar sein”, ergänzte Microsoft.

Internet Explorer 11 ist weiterhin unter Windows 7 Extended Security Updates, Windows 8.1, Windows 10 Client LTSC, Windows Server Semi Annual Channel, Windows Server LTSC und Windows 10 IoT LTSC verfügbar. Unter Windows 11 und allen anderen Versionen von Windows 10 bietet Microsoft nur noch den IE-Modus von Edge an. Ob Microsoft bei einem Nachfolger von Windows 11 auf diese Hintertür verzichtet, bleibt abzuwarten.