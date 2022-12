Google reduziert Speicher- und Stromverbrauch von Chrome

Chrome gibt den Arbeitsspeicher von inaktiven Tabs frei. Davon profitieren leistungshungrige Tabs. Die neuen Funktionen bietet Google für Windows, macOS und ChromeOS an.

Google hat zwei neue Funktionen für seinen Browser Chrome angekündigt. Sie sollen die Performance durch einen geringeren Speicherverbrauch verbessern sowie längere Akkulaufzeiten für Notebook-Nutzer ermöglichen. Davon profitieren künftig Nutzer unter Windows, macOS und ChromeOS.

Die Energy Saver und Memory Saver genannten Funktionen lassen sich in den Einstellungen von Chrome aktivieren. Der Energiesparmodus kann beispielsweise auf Reisen oder in anderen Situationen aktiviert werden, in denen wahrscheinlich über längere Zeit kein Stromanschluss zur Verfügung steht. Google weist allerdings darauf hin, dass das Energiesparen die Gaming- und Videoleistung reduzieren kann. Nutzer haben deswegen auch die Option, Ausnahmen für bestimmte Websites festzulegen.

Der Memory Saver wiederum soll die Stabilität vor allem von Video- und Gaming-Tabs erhöhen. Es ist auf Nutzer ausgerichtet, die routinemäßig mehrere Tabs geöffnet haben. Um den Speicherbedarf zu reduzieren, gibt Chrome Arbeitsspeicher von inaktiven Tabs frei. Allerdings müssen die fraglichen inaktiven Tabs dann neu geladen werden, sobald sie in den Vordergrund geholt werden.

Dass der Speichersparmodus aktiv ist, lässt sich an einem Symbol an der rechten Seite der Adressleiste erkennen. Der aktive Energiesparmodus wird ebenfalls mit einem eigenen Symbol am rechten Rand der Adressleiste angezeigt.

Offiziell wurde laut Google der Energiesparmodus bereits mit Chrome 108 eingeführt. Weltweit soll die Funktion allerdings erst im Lauf der kommenden Wochen ausgerollt werden. Gleiches gilt für den Memory Saver.